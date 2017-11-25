 Tudor'dan Denayer sürprizi! – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Tudor'dan sürprizi!

    Tudor'dan Denayer sürprizi!

    Igor Tudor’un, Fernando’nun yokluğunda Selçuk İnan ya da Tolga Ciğerci’den birine görev vermesi bekleniyordu. Ancak Selçuk’u fiziksel ve mental yönden zayıf bulan Hırvat hoca, Tolga’nın da skora etkisini göz önüne alıp, bu mevkide ’i görevlendirecek.

    Çift forvet ve üçlü defansı rafa kaldıran Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, cezalı Fernando'nun yerine ilk 11'de sürpriz bir isme görev verecek.

    Brezilyalı ön liberonun yokluğunda Tudor, bugün Aytemiz Alanyaspor karşısında Jason 'i oynatacak. İdmanlardaki performansının yanı sıra yardımcısı Ayhan Akman ve analiz ekibi ile görüşen Tudor, Denayer'de karar kaldı.

    SUNDERLAND MAÇLARINI İZLEDİ
    Fernando'nun yokluğunda teknik direktör Igor Tudor'un elindeki ilk alternatifleri Selçuk İnan ve Tolga Ciğerci görünüyordu. Ancak Hırvat çalıştırıcı, analiz ekibiyle birlikte Denayer'in geçen yıl kiralık gittiği Premier Lig ekibi Sunderland'de ön libero olarak görev aldığı maçları izledi. Denayer, Sunderland'de 11 kez ön liberoda, 2 kez orta sahada, 12 kez stoper bölgesinde, 3 maç sağ bekte ve 1 kez de sol bekte oynadı.

    Hem çabukluğu hem de fiziksel yönden en iyi durumda olması nedeniyle Tudor, Belçikalıyı tercih etti.

    TOLGA KANATTA DA SAVUNUYOR
    Tolga Ciğerci, sol kanatta daha verimli olduğu için Tudor, taşları fazla oynatmak istemedi. Ayrıca bu bölgede kaptırılan toplar da çok fazla tehlikeye sebep olmuyor. Ciğerci, kanattayken de savunmaya yardımcı olmayı ihmal etmiyor. Tudor, onu öne liberoya alıp bu sene öne çıkan skor katkısından da mahrum olmak istemedi. Selçuk ise mental olarak hazır değil. Ayrıca maç eksiği olan milli oyuncu, fiziksel yönden de Tudor'un arzuladığı seviyede değil.
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:04
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