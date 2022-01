23.01.2022 | Adanaspor - Ankara Keçiörengücü 13.08.2021 | Gençlerbirliği - Eyüpspor 14.08.2021 | Istanbulspor AS - Manisa Futbol Kulübü 14.08.2021 | Denizlispor - Bandırmaspor 14.08.2021 | Balıkesirspor - Boluspor 15.08.2021 | Ankara Keçiörengücü - Altınordu FK 15.08.2021 | Tuzlaspor - Ankaragücü 15.08.2021 | Bursaspor - Adanaspor 15.08.2021 | Menemen Belediyespor - BB Erzurumspor 16.08.2021 | Kocaelispor - Ümraniyespor 20.08.2021 | Samsunspor - Balıkesirspor 21.08.2021 | Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü 21.08.2021 | Adanaspor - Gençlerbirliği 21.08.2021 | Altınordu FK - Tuzlaspor 22.08.2021 | Ümraniyespor - Istanbulspor AS 22.08.2021 | Bandırmaspor - Menemen Belediyespor 22.08.2021 | Ankaragücü - Kocaelispor 22.08.2021 | Manisa Futbol Kulübü - Denizlispor 23.08.2021 | BB Erzurumspor - Bursaspor 27.08.2021 | Tuzlaspor - Boluspor 28.08.2021 | Kocaelispor - Samsunspor 28.08.2021 | Ankara Keçiörengücü - Adanaspor 28.08.2021 | Bursaspor - Eyüpspor 28.08.2021 | Menemen Belediyespor - Ümraniyespor 29.08.2021 | Gençlerbirliği - Manisa Futbol Kulübü 29.08.2021 | BB Erzurumspor - Bandırmaspor 29.08.2021 | Denizlispor - Ankaragücü 29.08.2021 | Istanbulspor AS - Altınordu FK 11.09.2021 | Ümraniyespor - Bandırmaspor 11.09.2021 | Eyüpspor - Denizlispor 11.09.2021 | Adanaspor - Menemen Belediyespor 11.09.2021 | Manisa Futbol Kulübü - BB Erzurumspor 12.09.2021 | Ankaragücü - Gençlerbirliği 12.09.2021 | Boluspor - Kocaelispor 12.09.2021 | Samsunspor - Ankara Keçiörengücü 12.09.2021 | Altınordu FK - Bursaspor 13.09.2021 | Balıkesirspor - Tuzlaspor 14.09.2021 | Bandırmaspor - Eyüpspor 14.09.2021 | BB Erzurumspor - Ümraniyespor 15.09.2021 | Denizlispor - Adanaspor 15.09.2021 | Gençlerbirliği - Altınordu FK 15.09.2021 | Bursaspor - Samsunspor 15.09.2021 | Menemen Belediyespor - Manisa Futbol Kulübü 16.09.2021 | Ankara Keçiörengücü - Boluspor 16.09.2021 | Kocaelispor - Balıkesirspor 16.09.2021 | Istanbulspor AS - Ankaragücü 18.09.2021 | Eyüpspor - BB Erzurumspor 18.09.2021 | Manisa Futbol Kulübü - Bandırmaspor 19.09.2021 | Tuzlaspor - Bursaspor 19.09.2021 | Samsunspor - Gençlerbirliği 19.09.2021 | Adanaspor - Ümraniyespor 19.09.2021 | Altınordu FK - Denizlispor 20.09.2021 | Boluspor - Istanbulspor AS 20.09.2021 | Ankaragücü - Menemen Belediyespor 20.09.2021 | Balıkesirspor - Ankara Keçiörengücü 24.09.2021 | Kocaelispor - Tuzlaspor 25.09.2021 | Ümraniyespor - Manisa Futbol Kulübü 25.09.2021 | BB Erzurumspor - Adanaspor 25.09.2021 | Gençlerbirliği - Boluspor 26.09.2021 | Bandırmaspor - Altınordu FK 26.09.2021 | Istanbulspor AS - Balıkesirspor 26.09.2021 | Menemen Belediyespor - Eyüpspor 26.09.2021 | Bursaspor - Ankaragücü 27.09.2021 | Denizlispor - Samsunspor 01.10.2021 | Altınordu FK - Menemen Belediyespor 02.10.2021 | Tuzlaspor - Ankara Keçiörengücü 02.10.2021 | Balıkesirspor - Gençlerbirliği 02.10.2021 | Kocaelispor - Istanbulspor AS 02.10.2021 | Adanaspor - Bandırmaspor 03.10.2021 | Boluspor - Denizlispor 03.10.2021 | Samsunspor - Ümraniyespor 03.10.2021 | Ankaragücü - BB Erzurumspor 03.10.2021 | Eyüpspor - Manisa Futbol Kulübü 16.10.2021 | Bandırmaspor - Ankaragücü 16.10.2021 | Ümraniyespor - Eyüpspor 16.10.2021 | Denizlispor - Balıkesirspor 16.10.2021 | Menemen Belediyespor - Samsunspor 17.10.2021 | Ankara Keçiörengücü - Kocaelispor 17.10.2021 | BB Erzurumspor - Altınordu FK 17.10.2021 | Manisa Futbol Kulübü - Adanaspor 17.10.2021 | Bursaspor - Boluspor 18.10.2021 | Istanbulspor AS - Tuzlaspor 22.10.2021 | Ankaragücü - Manisa Futbol Kulübü 22.10.2021 | Eyüpspor - Adanaspor 23.10.2021 | Ankara Keçiörengücü - Istanbulspor AS 23.10.2021 | Tuzlaspor - Bandırmaspor 23.10.2021 | Samsunspor - BB Erzurumspor 23.10.2021 | Boluspor - Menemen Belediyespor 24.10.2021 | Altınordu FK - Ümraniyespor 24.10.2021 | Balıkesirspor - Bursaspor 24.10.2021 | Kocaelispor - Gençlerbirliği 30.10.2021 | Bandırmaspor - Samsunspor 30.10.2021 | Manisa Futbol Kulübü - Boluspor 30.10.2021 | Eyüpspor - Ankaragücü 31.10.2021 | Ümraniyespor - Tuzlaspor 31.10.2021 | BB Erzurumspor - Balıkesirspor 31.10.2021 | Denizlispor - Kocaelispor 31.10.2021 | Gençlerbirliği - Istanbulspor AS 01.11.2021 | Bursaspor - Ankara Keçiörengücü 01.11.2021 | Adanaspor - Altınordu FK 05.11.2021 | Tuzlaspor - Denizlispor 05.11.2021 | Istanbulspor AS - Menemen Belediyespor 06.11.2021 | Boluspor - Bandırmaspor 06.11.2021 | Samsunspor - Manisa Futbol Kulübü 06.11.2021 | Ankaragücü - Ümraniyespor 06.11.2021 | Altınordu FK - Eyüpspor 07.11.2021 | Ankara Keçiörengücü - Gençlerbirliği 07.11.2021 | Balıkesirspor - Adanaspor 07.11.2021 | Kocaelispor - Bursaspor 20.11.2021 | BB Erzurumspor - Boluspor 20.11.2021 | Menemen Belediyespor - Balıkesirspor 20.11.2021 | Bursaspor - Istanbulspor AS 20.11.2021 | Gençlerbirliği - Tuzlaspor 21.11.2021 | Bandırmaspor - Kocaelispor 21.11.2021 | Denizlispor - Ankara Keçiörengücü 21.11.2021 | Adanaspor - Ankaragücü 21.11.2021 | Manisa Futbol Kulübü - Altınordu FK 22.11.2021 | Eyüpspor - Samsunspor 26.11.2021 | Balıkesirspor - Manisa Futbol Kulübü 26.11.2021 | Gençlerbirliği - Bursaspor 27.11.2021 | Kocaelispor - Menemen Belediyespor 27.11.2021 | Istanbulspor AS - Denizlispor 27.11.2021 | Boluspor - Eyüpspor 27.11.2021 | Samsunspor - Adanaspor 28.11.2021 | Ankara Keçiörengücü - Ümraniyespor 28.11.2021 | Altınordu FK - Ankaragücü 30.11.2021 | Tuzlaspor - BB Erzurumspor 04.12.2021 | Bandırmaspor - Gençlerbirliği 04.12.2021 | BB Erzurumspor - Istanbulspor AS 04.12.2021 | Adanaspor - Tuzlaspor 05.12.2021 | Ümraniyespor - Boluspor 05.12.2021 | Manisa Futbol Kulübü - Kocaelispor 05.12.2021 | Altınordu FK - Samsunspor 05.12.2021 | Denizlispor - Bursaspor 06.12.2021 | Ankaragücü - Balıkesirspor 06.12.2021 | Menemen Belediyespor - Ankara Keçiörengücü 10.12.2021 | Kocaelispor - BB Erzurumspor 10.12.2021 | Gençlerbirliği - Denizlispor 11.12.2021 | Boluspor - Adanaspor 11.12.2021 | Ankara Keçiörengücü - Bandırmaspor 11.12.2021 | Tuzlaspor - Menemen Belediyespor 11.12.2021 | Istanbulspor AS - Eyüpspor 11.12.2021 | Bursaspor - Manisa Futbol Kulübü 11.12.2021 | Balıkesirspor - Ümraniyespor 12.12.2021 | Samsunspor - Ankaragücü 14.12.2021 | BB Erzurumspor - Gençlerbirliği 14.12.2021 | Manisa Futbol Kulübü - Ankara Keçiörengücü 14.12.2021 | Altınordu FK - Kocaelispor 15.12.2021 | Bandırmaspor - Balıkesirspor 15.12.2021 | Samsunspor - Boluspor 15.12.2021 | Eyüpspor - Tuzlaspor 15.12.2021 | Menemen Belediyespor - Denizlispor 16.12.2021 | Ümraniyespor - Bursaspor 16.12.2021 | Adanaspor - Istanbulspor AS 18.12.2021 | Ankara Keçiörengücü - BB Erzurumspor 18.12.2021 | Boluspor - Ankaragücü 18.12.2021 | Balıkesirspor - Altınordu FK 19.12.2021 | Gençlerbirliği - Menemen Belediyespor 19.12.2021 | Bursaspor - Bandırmaspor 19.12.2021 | Tuzlaspor - Manisa Futbol Kulübü 19.12.2021 | Kocaelispor - Eyüpspor 20.12.2021 | Istanbulspor AS - Samsunspor 20.12.2021 | Denizlispor - Ümraniyespor 22.12.2021 | Tuzlaspor - BB Erzurumspor 24.12.2021 | Altınordu FK - Boluspor 24.12.2021 | Adanaspor - Kocaelispor 25.12.2021 | Bandırmaspor - Istanbulspor AS 25.12.2021 | BB Erzurumspor - Denizlispor 25.12.2021 | Menemen Belediyespor - Bursaspor 26.12.2021 | Ümraniyespor - Gençlerbirliği 26.12.2021 | Samsunspor - Tuzlaspor 26.12.2021 | Eyüpspor - Balıkesirspor 26.12.2021 | Ankaragücü - Ankara Keçiörengücü 08.01.2022 | Bandırmaspor - Denizlispor 08.01.2022 | Ümraniyespor - Kocaelispor 08.01.2022 | Adanaspor - Bursaspor 08.01.2022 | Ankaragücü - Tuzlaspor 09.01.2022 | BB Erzurumspor - Menemen Belediyespor 09.01.2022 | Manisa Futbol Kulübü - Istanbulspor AS 09.01.2022 | Boluspor - Balıkesirspor 09.01.2022 | Eyüpspor - Gençlerbirliği 10.01.2022 | Altınordu FK - Ankara Keçiörengücü 14.01.2022 | Menemen Belediyespor - Bandırmaspor 15.01.2022 | Denizlispor - Manisa Futbol Kulübü 15.01.2022 | Istanbulspor AS - Ümraniyespor 15.01.2022 | Kocaelispor - Ankaragücü 16.01.2022 | Ankara Keçiörengücü - Eyüpspor 16.01.2022 | Tuzlaspor - Altınordu FK 16.01.2022 | Balıkesirspor - Samsunspor 16.01.2022 | Bursaspor - BB Erzurumspor 17.01.2022 | Gençlerbirliği - Adanaspor 21.01.2022 | Samsunspor - Kocaelispor 22.01.2022 | Ümraniyespor - Menemen Belediyespor 22.01.2022 | Manisa Futbol Kulübü - Gençlerbirliği 22.01.2022 | Altınordu FK - Istanbulspor AS 22.01.2022 | Ankaragücü - Denizlispor 23.01.2022 | Bandırmaspor - BB Erzurumspor 23.01.2022 | Boluspor - Tuzlaspor 23.01.2022 | Eyüpspor - Bursaspor 05.02.2022 | Ankara Keçiörengücü - Samsunspor 05.02.2022 | Tuzlaspor - Balıkesirspor 05.02.2022 | Bursaspor - Altınordu FK 05.02.2022 | Denizlispor - Eyüpspor 06.02.2022 | Bandırmaspor - Ümraniyespor 06.02.2022 | BB Erzurumspor - Manisa Futbol Kulübü 06.02.2022 | Menemen Belediyespor - Adanaspor 06.02.2022 | Gençlerbirliği - Ankaragücü 07.02.2022 | Kocaelispor - Boluspor 13.02.2022 | Samsunspor - Bursaspor 13.02.2022 | Adanaspor - Denizlispor 13.02.2022 | Ankaragücü - Istanbulspor AS 13.02.2022 | Boluspor - Ankara Keçiörengücü 13.02.2022 | Eyüpspor - Bandırmaspor 13.02.2022 | Altınordu FK - Gençlerbirliği 13.02.2022 | Balıkesirspor - Kocaelispor 13.02.2022 | Ümraniyespor - BB Erzurumspor 13.02.2022 | Manisa Futbol Kulübü - Menemen Belediyespor 16.02.2022 | Bursaspor - Tuzlaspor 16.02.2022 | Denizlispor - Altınordu FK 16.02.2022 | Istanbulspor AS - Boluspor 16.02.2022 | Ankara Keçiörengücü - Balıkesirspor 16.02.2022 | Gençlerbirliği - Samsunspor 16.02.2022 | Bandırmaspor - Manisa Futbol Kulübü 16.02.2022 | Menemen Belediyespor - Ankaragücü 16.02.2022 | BB Erzurumspor - Eyüpspor 16.02.2022 | Ümraniyespor - Adanaspor 20.02.2022 | Samsunspor - Denizlispor 20.02.2022 | Adanaspor - BB Erzurumspor 20.02.2022 | Ankaragücü - Bursaspor 20.02.2022 | Boluspor - Gençlerbirliği 20.02.2022 | Eyüpspor - Menemen Belediyespor 20.02.2022 | Altınordu FK - Bandırmaspor 20.02.2022 | Balıkesirspor - Istanbulspor AS 20.02.2022 | Tuzlaspor - Kocaelispor 20.02.2022 | Manisa Futbol Kulübü - Ümraniyespor 27.02.2022 | Denizlispor - Boluspor 27.02.2022 | Istanbulspor AS - Kocaelispor 27.02.2022 | Ankara Keçiörengücü - Tuzlaspor 27.02.2022 | Gençlerbirliği - Balıkesirspor 27.02.2022 | Bandırmaspor - Adanaspor 27.02.2022 | Menemen Belediyespor - Altınordu FK 27.02.2022 | BB Erzurumspor - Ankaragücü 27.02.2022 | Ümraniyespor - Samsunspor 27.02.2022 | Manisa Futbol Kulübü - Eyüpspor 06.03.2022 | Samsunspor - Menemen Belediyespor 06.03.2022 | Kocaelispor - Ankara Keçiörengücü 06.03.2022 | Adanaspor - Manisa Futbol Kulübü 06.03.2022 | Ankaragücü - Bandırmaspor 06.03.2022 | Boluspor - Bursaspor 06.03.2022 | Eyüpspor - Ümraniyespor 06.03.2022 | Altınordu FK - BB Erzurumspor 06.03.2022 | Balıkesirspor - Denizlispor 06.03.2022 | Tuzlaspor - Istanbulspor AS 13.03.2022 | Bursaspor - Balıkesirspor 13.03.2022 | Istanbulspor AS - Ankara Keçiörengücü 13.03.2022 | Adanaspor - Eyüpspor 13.03.2022 | Gençlerbirliği - Kocaelispor 13.03.2022 | Bandırmaspor - Tuzlaspor 13.03.2022 | Menemen Belediyespor - Boluspor 13.03.2022 | BB Erzurumspor - Samsunspor 13.03.2022 | Ümraniyespor - Altınordu FK 13.03.2022 | Manisa Futbol Kulübü - Ankaragücü 20.03.2022 | Samsunspor - Bandırmaspor 20.03.2022 | Kocaelispor - Denizlispor 20.03.2022 | Istanbulspor AS - Gençlerbirliği 20.03.2022 | Ankaragücü - Eyüpspor 20.03.2022 | Ankara Keçiörengücü - Bursaspor 20.03.2022 | Boluspor - Manisa Futbol Kulübü 20.03.2022 | Altınordu FK - Adanaspor 20.03.2022 | Balıkesirspor - BB Erzurumspor 20.03.2022 | Tuzlaspor - Ümraniyespor 03.04.2022 | Bursaspor - Kocaelispor 03.04.2022 | Denizlispor - Tuzlaspor 03.04.2022 | Adanaspor - Balıkesirspor 03.04.2022 | Eyüpspor - Altınordu FK 03.04.2022 | Gençlerbirliği - Ankara Keçiörengücü 03.04.2022 | Bandırmaspor - Boluspor 03.04.2022 | Menemen Belediyespor - Istanbulspor AS 03.04.2022 | Ümraniyespor - Ankaragücü 03.04.2022 | Manisa Futbol Kulübü - Samsunspor 10.04.2022 | Samsunspor - Eyüpspor 10.04.2022 | Kocaelispor - Bandırmaspor 10.04.2022 | Istanbulspor AS - Bursaspor 10.04.2022 | Ankaragücü - Adanaspor 10.04.2022 | Ankara Keçiörengücü - Denizlispor 10.04.2022 | Boluspor - BB Erzurumspor 10.04.2022 | Altınordu FK - Manisa Futbol Kulübü 10.04.2022 | Balıkesirspor - Menemen Belediyespor 10.04.2022 | Tuzlaspor - Gençlerbirliği 13.04.2022 | Bursaspor - Gençlerbirliği 13.04.2022 | Denizlispor - Istanbulspor AS 13.04.2022 | Adanaspor - Samsunspor 13.04.2022 | Ankaragücü - Altınordu FK 13.04.2022 | Eyüpspor - Boluspor 13.04.2022 | Menemen Belediyespor - Kocaelispor 13.04.2022 | BB Erzurumspor - Tuzlaspor 13.04.2022 | Ümraniyespor - Ankara Keçiörengücü 13.04.2022 | Manisa Futbol Kulübü - Balıkesirspor 17.04.2022 | Samsunspor - Altınordu FK 17.04.2022 | Bursaspor - Denizlispor 17.04.2022 | Kocaelispor - Manisa Futbol Kulübü 17.04.2022 | Istanbulspor AS - BB Erzurumspor 17.04.2022 | Ankara Keçiörengücü - Menemen Belediyespor 17.04.2022 | Boluspor - Ümraniyespor 17.04.2022 | Gençlerbirliği - Bandırmaspor 17.04.2022 | Balıkesirspor - Ankaragücü 17.04.2022 | Tuzlaspor - Adanaspor 24.04.2022 | Denizlispor - Gençlerbirliği 24.04.2022 | Adanaspor - Boluspor 24.04.2022 | Ankaragücü - Samsunspor 24.04.2022 | Eyüpspor - Istanbulspor AS 24.04.2022 | Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü 24.04.2022 | Menemen Belediyespor - Tuzlaspor 24.04.2022 | BB Erzurumspor - Kocaelispor 24.04.2022 | Ümraniyespor - Balıkesirspor 24.04.2022 | Manisa Futbol Kulübü - Bursaspor 01.05.2022 | Bursaspor - Ümraniyespor 01.05.2022 | Denizlispor - Menemen Belediyespor 01.05.2022 | Kocaelispor - Altınordu FK 01.05.2022 | Istanbulspor AS - Adanaspor 01.05.2022 | Ankara Keçiörengücü - Manisa Futbol Kulübü 01.05.2022 | Boluspor - Samsunspor 01.05.2022 | Gençlerbirliği - BB Erzurumspor 01.05.2022 | Balıkesirspor - Bandırmaspor 01.05.2022 | Tuzlaspor - Eyüpspor 08.05.2022 | Samsunspor - Istanbulspor AS 08.05.2022 | Ankaragücü - Boluspor 08.05.2022 | Eyüpspor - Kocaelispor 08.05.2022 | Altınordu FK - Balıkesirspor 08.05.2022 | Menemen Belediyespor - Gençlerbirliği 08.05.2022 | Bandırmaspor - Bursaspor 08.05.2022 | BB Erzurumspor - Ankara Keçiörengücü 08.05.2022 | Ümraniyespor - Denizlispor 08.05.2022 | Manisa Futbol Kulübü - Tuzlaspor 15.05.2022 | Bursaspor - Menemen Belediyespor 15.05.2022 | Denizlispor - BB Erzurumspor 15.05.2022 | Kocaelispor - Adanaspor 15.05.2022 | Istanbulspor AS - Bandırmaspor 15.05.2022 | Ankara Keçiörengücü - Ankaragücü 15.05.2022 | Boluspor - Altınordu FK 15.05.2022 | Gençlerbirliği - Ümraniyespor 15.05.2022 | Balıkesirspor - Eyüpspor 15.05.2022 | Tuzlaspor - Samsunspor