Beşiktaş kupada 2'de 2 peşinde! İşte Sergen Yalçın'ın 11'i

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında bu akşam Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.

ATV YAYINLAYACAK

Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı ATV naklen ekranlara getirecek. Müsabakada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Abdullah Taşkınsoy'un yardımcılıklarını ise Murat Altan ve Ali Can Alp yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi de Alpaslan Şen olacak.

YENİ YILIN İLK MAÇI

Siyah-beyazlı takım, Türkiye Kupası C Grubu'nun ilk haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de Vaclav Cerny'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek organizasyona 3 puanla başlamıştı. Yeni yılın ilk resmi sınavında Başkent temsilcisini ağırlayacak Kartal, galip gelerek kupada 2'de 2 yapmayı ve gruptan çıkma yolunda avantaj elde etmeyi hedefliyor. Ankara Keçiörengücü gruptaki ilk maçında kendi sahasında Beyoğlu Yeniçarşı'yı 3-1 yenmişti.

KARA KARTAL'DA 2 EKSİK

Siyah- beyazlılarda Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Nijerya için mücadele eden Wilfred Ndidi, Keçiörengücü'ne karşı forma giyemeyecek. Yönetim kurulu kararıyla kendisine kulüp bulması istenen, ancak futbolu Beşiktaş forması altında bırakacağını açıklayan Necip Uysal da takımdaki yerini alamayacak.

SAKAT OYUNCULAR DÖNDÜ

Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder ve Jota Silva'nın yanı sıra genç forvet Mustafa Erhan Hekimoğlu iyileşerek devre arasındaki Antalya kampında takımla çalışmalarda yer aldı. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen El Bilal Toure de teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde bu akşam forma giyebilecek.

3 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Beşiktaş son haftalarda performansını yükselterek yeni yıla umut dolu girdi. Trendyol Süper Lig'in 17'nci haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Kartal, Antalya'da oynadığı hazırlık karşılaşmasında Steaua Bükreş'i de 2-1 mağlup etmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Cerny, Toure, Rashica, Abraham

Keçiörengücü: Emre, Oğuzhan, Wellington, İshak, Tahsin, Ali, İbrahim, Halil Can, Hüseyin, Ezeh, Djabi