Love Beşiktaş'ta
Siyah-beyazlılar, kıran kırana geçen pazarlıkların ardından Alanyaspor’un golcüsünü renklerine bağladı. Beşiktaş Vagner Love için 3.2 milyon euro bonservis ödeyecek
PAZARLIK 2 MiLYONLA BAŞLADI
Siyah-beyazlıların transferden sorumlu yöneticisi Umut Güner, önceki gün Brezilyalı golcü Love'un transferi için Alanyaspor'la temasa geçmek üzere Antalya'ya gitti. Beşiktaş geçen hafta başlayan ilk pazarlıkta 33 yaşındaki Brezilyalı golcüye karşılık Güney ekibinin yetkililerine 2 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra Matej Mitrovic, Mustafa Pektemek ve Cyle Larin'den ikisini kiralık olarak vermeyi teklif etmişti.
KiRALIK TEKLiFLERiNi iSTEMEDi
Güney ekibi buna sıcak bakmadı... Ancak Vagner Love için ısrarlı olan Beşiktaş, Akdeniz ekibine ikinci olarak 2,5 milyon euro bonservisin yanı sıra Mustafa Pektemek'i bedelsiz ve Matej Mitrovic'i kiralık olarak teklif etti. Alanyaspor bunu da kabul etmedi ve bu kez de 4 milyon euro nakit para talep etti. Bunun üzerine Umut Güner "3 milyon euro+1 futbolcu da kiralık" teklifini sunarak "Düşünün ve kararınızı verin" dedi.
AKŞAM SAATLERiNDE EL SIKIŞTILAR
Güney ekibinin yönetimi de yaptığı görüşmenin ardından Kartal'ın teklifine karşılık son önerisini sundu: "3.2 milyon euro verin, Love'u size verelim!" Bu karşı teklifin ardından Orman ile bir telefon görüşmesi yaptı ve 'onay' aldı. Bunun üzerine taraflar masadan el sıkışarak ayrıldılar ve Love böylece siyah-beyazlı ekibin oyuncusu oldu.
EŞYALARINI TOPLADI İDMANLARA ÇIKMADI
Beşiktaş'ın daha önce prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı forvet Vagner Love, Alanyaspor ile bağlarını iki gün önce kopardı. Yönetiminden Beşiktaş'a gitmek için 'anlayış' bekleyen sambacı, iki gündür Güney temsilcisinin idmanlarına katılmıyordu. Love'un sadece idmanlara çıkmamakla kalmadığı, bir gün önceden eşyalarını bile topladığı öğrenildi. Tecrübeli forvetin İstanbul'a gelerek imzayı atması bekleniyor.
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:27
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Mark Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Toplam 1
Yorum
fatih bu olay için değil ancak bu hakem gelmiş geçmiş en iyi hakemdir. şiir gibi maç yönetir. birçokyönettiği maçları izledim.şahae yorumu var
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Sol bek için son hafta
Toplam 2
Yorum
ASLAN YAŞI YÜKSEK ADAM İSTEMİYORUZ 21 YAŞINDA Bİ SOL BEK VAR ONU ALIN YOKSA HAKAN OYNASIN 33 YAŞINDA ADAM ALMAYIN
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçına dev güvenlik
Toplam 2
Yorum
Kontra Ali Palabıyık'ın başına da 8-10 tane polis dikmek gerekecek şimdi...
Love Beşiktaş'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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