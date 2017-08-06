Malatya’nın son gözdesi

Süper Lig'deki ilk sezonu öncesi kadroyu silbaştan yenileyen Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ın stoperine kanca attı. Doğu ekibi, siyah-beyazlılarda forma şansı bulamayan Pedro Franco için temaslara başladı. Geçtiğimiz sezon Kolombiya takımı Millonarios'ta kiralık oynayan Franco, 26 resmi maçta forma giydi. Bu arada Kolombiyalı, Beşiktaş'ın bugün Konya ile oynayacağı Süper Kupa maçının kadrosuna alınmadı.