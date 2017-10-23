Cüney Çakır böyle istedi!

TRİBÜNLER, adeta sarı-kırmızı bir çiçek bahçesiydi...

Maç Cüneyt Çakır'ın tartışmalı kararları ile başladı adeta. Daha ilk dakikadan itibaren bir Cüneyt Çakır filmi izleyeceğimizin sinyalini verdi ünlü hakemimiz!

İzleyelim Cüneyt hocayı: Janssen, Serdar Aziz ile girdiği ikili mücadeleden topu kurtarıp ağlara gönderiyor ama hakem Cüneyt Çakır golü vermiyor.

Aynı pozisyon orta alanda olsaydı Cüneyt hoca faul verir miydi? Hayır vermezdi! O zaman bir anlamda Fenerbahçe'nin golü güme gitmiş oldu.

Galatasaray daha ilk dakikadan itibaren oyunu hep üçüncü bölgede oynadı.

Tudor çok yürekli bir teknik adam.

Böylesine önemli bir maçta üçlü savunmaya dönüp, 5'li orta alanla takımını Fenerbahçe karşısına çıkardı. İki takım da ilk yarıda orta alanda birbirlerini kilitledi.

Böyle olunca bütün iş kanatlara kaldı.

Feghouli sağ kanattan Fenerbahçe ceza sahasına etkili ortalar kesti. Ancak Galatasaray, dün 5'li orta saha ile oynamasına rağmen hücum bölgesinde çoğalmakta çok zorlandı.

Gomis, Fenerbahçe savunması arasında çok yalnız kaldı. Bu durum, özellikle Neustadter'in işini çok kolaylaştırdı.

Oysa Belhanda, Feghouli, Tolga ve N'Diaye daha fazla birbirine yakın oynayıp, Gomis'e boş alan açmaları gerekirdi. Neustadter de Gomis'i iyi marke edip etkisiz hale getirdi. Fenerbahçe ise ilk yarım saat, Galatasaray'ın oyununu bozmaktan başka bir şey yapmadı.

Baktılar ki Galatasaray hücum bölgesinde çok üretken değil, onlar da Aykut hocanın talimatı ile ilk yarının son 15 dakikasını Galatasaray ceza sahasında oynamaya başladı.

Sonuç G.Saray'a yaradı!

Janssen'in iki net pozisyonu vardı ilk yarıda. Bu Janssen çok enteresan bir forvet. Tutulması, durdurulması çok zor bir oyuncu. Janssen; hem çok güçlü, hem hızlı, hem de çok zeki. Futbol bilgisi de üst düzey.

Stoperlerin hoşlanmadığı, karşı karşıya gelmek istemediği bir forvet tipi.

Kameni, Volkan'ı hiç aratmıyor.

Dün de müthiş kurtarışlar yaptı. Gomis'in ve Tolga'nın vuruşlarını direk dibinden çıkardı.

İkinci yarıda Hasan Ali'nin ceza sahasında yerde topla girdiği bir mücadele var. Eller yerde ama topa dokunuyor Hasan Ali. Penaltı verilmeliydi. Galatasaray taraftarı, bu pozisyonda haklı olarak penaltı verilmediğini düşünerek sahaya su şişeleri fırlattı. Bu şişlerden biri yan hakem Tarık Ongun'a isabet etti. Tarık Ongun, ortamı germeden, durumu olgunlukla karşıladı. Hakemlerin hepsinin bu olgunlukta olması gerekir.

Futbolcu ve seyirci psikolojisini iyi bilmeleri gerekir hakemlerin.

İki takım da üç bölgede de birbirlerine basmaya başladı son bölümde.

Oyun bozma taktiği Galatasaray için de ön plana çıktı. Maç bir anlamda kilitlendi.

Teknik adamların yapacağı değişiklikler fark yaratacaktı. Tudor da, Aykut Kocaman da hamlelerini yaptı.

Aykut hocanın Valbuena ve Janssen'i çıkarıp Alper ve Soldado'yu oyuna alması riskliydi. İki oyuncu da o dakikaya kadar Fenerbahçe'nin iyilerindendi.

Cüneyt Çakır'ın Belhanda ile Kameni'nin girdiği ikili mücadelede Belhanda'ya ikinci sarı kartını çıkarması çok ağır bir karardı. Belhanda sarı kartı varken, kendisini neden yere atsın. Pozisyonda zaten Kameni'nin de bir kontrolsüz girişi var. Penaltı ağır olurdu, sarı kart ise hiç çıkmamalıydı.

Janssen'in, Hasan Ali'nin, Serdar Aziz'in, Belhanda'nın pozisyonlarında hep hatalı kararlar verdi Cüneyt hoca. Dolayısı ile de derbinin sonucuna etki etmiş oldu.

Seyir zevki vasat bir maç oldu. Derbiden çıkan sonuç Fenerbahçe'ye değil Galatasaray'a yaradı. Sonuçta Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu.