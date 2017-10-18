Tam bir Devler Ligi takımı oldu!

Bu Kartal; tam bir 'Avrupa Kartalı' oldu... Avrupa'nın yeni Prensi Beşiktaş, geçen yılın Fransa Şampiyonu Monaco karşısında maça istekli başladı. Daha maçın hemen başında Cenk, Babel ve Atiba ile Subasic'e ecel terleri döktürdük...

Bir kader pozisyonumuz var ki, gel de kahrolma! İşte o pozisyonda Cenk Tosun, Jemerson'un şık bir çalımla adeta belini kırdı; sonra vuruşu yaptı; ardından Babel önüne düşen topu ağlara gönderdi.

Hakem buz gibi golümüzü yedi ofsayt gerekçesiyle! Ama net goldü!

Çünkü Babel, topun gerisindeydi. Ve hakem Mazic o golümüzü verseydi, ilk yarıda bambaşka bir hikaye yazabilirdi Beşiktaş.

Monaco'nun Lemar ile kullandığı serbest vuruşta ise Fabri, Subasic'e nazire yaparcasına harika bir kurtarış yaptı. Sonraki dakikalarda Beşiktaş, tahrip gücü yüksek futbolu ile Monaco kalesini şut yağmuruna tuttu. Herkes Beşiktaş'tan gol beklerken, geriye düştük...

Pepe ile Falcao arasındaki eşleşmeden kimin galip çıkacağı maçtan önce hep konuştuğumuz hadise idi. Dün gece saha içindeki pozisyon duellosunu Falcao kazandı ve Pepe'yi etkisiz hale getirerek, bizi kahreden golü attı.

Ama sonrasında Pepe de harika bir maç çıkardı.

Tecrübesi ile Monaco forvetlerinin oyununu bozdu, kritik hamleleri ile ustalığını konuşturdu.

Geriye düştük ama hiç panik yapmadık.

Beşiktaş gibi oynamaya devam ettik. Kara Kartal'ın pençelerini çıkarıp, Monaco'yu yere sermek için fırsat kolladığı dakikalarda Quaresma sahneye çıktı. O dakikaya kadar Subasic'in korkulu rüyası haline gelen Cenk Tosun, Quaresma'nın ortasına öylesine güzel bir kafa vuruşu yaptı ki;

Subasic topu ağlarında gördü.

Rüya değil gerçek!

3'te 3 İlk yarıda çok iyi bir maç çıkardı Beşiktaş.

Hatta ilk 45 dakikanın büyük bölümünde rakibinden daha etkili oldu.

İkinci yarıda öyle bir Beşiktaş izlemeye başladık ki... Monaco neye uğradığını şaşırdı. Quaresma, sağ kanada bir ray döşedi adeta ve hızlı tren gibi Monaco savunmasını kevgire çevirdi.

İşte o pozisyonlardan birinde Tolgay'ın bazukası direkten döndü, Babel önüne düşen topu Cenk'e çıkardı.

Cenk Tosun da ikince kez Subasic'in kabusu oldu. Aman Allahım!

Fransa'da Monaco karşısında 2-1 öne geçtik. Sonrasında Şenol Ganeş'in öğrencileri, sahada futbol resitali sunmaya başladı.

Soldan Babel, sağdan Quaresma...

Ateşlere basarak yürüyen bir takım ruhuyla ezdi geçti Monaco'yu Beşiktaş...

Maçın son bölümünde Şenol Güneş; yorulan Tolgay ve Talisca'yı kenara alarak; Oğuzhan ve Medel'i oyuna dahil etti.

Oğuzhan orta alana direnç kazandırırken, yorulan Atiba'ya da yardımcı oldu.

Böylesine önemli maçlarda atan ile tutanın çok iyi olacak. Dün Cenk Tosun süper oynadı; attığı gollerle galibiyeti getirdi. Fabri de kurtarışları ile üç puanın mimarlarından biri oldu.

Helal olsun Beşiktaş'a! Şampiyonlar Ligi'ndesin ve bu zorlu gurupta 3'te 3 yapıyorsun! Rüya gibi bir başarı! Ama gerçeğin ta kendisi. Evet Beşiktaşımız, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 9 puana ulaşarak, gruptan çıkma yolunda dev bir adım daha attı.

Devler Ligi'nde zirvenin rengi

SİYAH-BEYAZ...