KIRMIZI DOĞRAMA!

LİGİMİZİN marka değeri eşittir = Ofsayt kuralını bile bilmeyen hakemler! Koca bir futbol şehrinin kaderi ile oynayan hakemler...

İşte bizim Süper Lig'in marka değeri ey TFF... Ey MHK... Dün Halil Umut Meler ve yardımcılarının oynadığı bir komedi filmini izledik adeta...

Ya Sosa, sana ne demeli? Senin sarı kartın var. Orta alanda rakibinle ikili mücadeleye girmişsin. Neden faul yapıyorsun.

Neden takımını daha 31. dakikada 10 kişi bırakıyorsun? Hakem, sarı kartın olduğu için sana ikinci sarı kartı göstermek için fırsat kollarken sen hakemin işini kolaylaştırıyorsun.

Hem de sezon başından beri hakemlerin, Trabzonspor'u yanlış kararlar vererek adeta doğradığı, yerle bir ettiği bir sezonda...

Trabzonsporlu yöneticilerin, hakem hatalara ile kaybedilen maçlardan sonra 'çıt'larının çıkmaması, MHK'yi ve hakemleri daha da yüreklendirmiş olmalı ki, dün de Halil Umut Meler sahnedeydi. Rezalet derecesinde bir maç yönetip karşılaşmanın kaderi ile oynadı.

Hakem Halil Umut Meler, 90 dakika boyunca Trabzonsporlu futbolculara göz açtırmadı adeta...

İkinci yarıda Burak Yılmaz'a kaldırılan bir ofsayt bayrağı var ki... Yan hakem , ofsayt kuralını bilmiyor yahu.

Tam komedi! Burak Yılmaz, kendi sahasından çıkarken (orta saha çizgisinin 5 metre gerisindeyken) bayrağını kaldırıp, gollük atağı kesti yan hakem İlker Takpak!



Yanal'ın bıraktığı enkaz!

Rıza Çalımbay'ın elinde sihirli bir değnek yoktu. Ersun Yanal'dan kaliteli futbolculardan kurulu bir enkaz devraldı.

Durica'yı yedek bırakması ne kadar doğru ise Abdülkadir'i yedeğe çekmesi, Castillo ile maça başlamaması o kadar yanlıştı.

Trabzonspor'da rakip eksiltebilen, takımına ivme kazandıran bir oyuncuydu Abdülkadir.

Trabzonspor savunması evlere şenlik adeta. Uğur ile Mustafa stoper mevkisinde çok uyumsuz. Birbirlerinin açıklarını kapatamıyor. Ama orta saha da yürüyor sanki. Hızlı top çevirme eksik.

Sürekli yana ve geriye paslar... Bu takım nasıl rakip kaleye gidip de gol atacak?

Ya Burak'a ne demeli? İlk yarıda net bir pozisyon yakaladı onu da Ertaç'ın üzerine vurdu. Burak üçüncü bölgede top tutamıyor ve kaptırdığı toplar da rakibin olgunlaşan atağına dönüşüyor hep. Burak sakat sakat oynarken neden Rodellega tercih edilmiyor bunu da anlamış değilim. Castillo da yedek kalacak bir oyuncu değil.

Bu takım zaten rakip kaleye gitmekte zorlanırken, bu kadar ağır oynarken Castillo gibi hızlı bir oyuncusu yedek bırakmak rakibin işini kolaylaştırmaktan öteye gitmiyor.

Trabzonspor bu sezon geriye dönüşlerde çok sıkıntı yaşıyor.

Rıza hocanın bu takımın koşu mesafesini artırması lazım. Saha içi disiplin problemini çözmesi lazım.

Bir hafta önce Akhisar'dan fark yiyen Trabzonspor'u dün de hakem yaktı!

Ey Trabzonspor yönetimi; yıldız transferler yaparak zirveye oynamayacağını artık anlayın. Masa başında güçlü olacaksınız! Haksızlığa uğradığınızda başınızı kuma gömmeyeceksiniz!

Yoksa böyle yerle bir olursunuz!

Malatya ise Erol Bulut ile iyi bir takım olma yolunda ilerliyor. Dün de çok iyi mücadele edip 3 puanı aldılar