100 milyon euro’ya Ahmethan Köse!

Son üç sezonda transfere yaklaşık 100 milyon euro harcayan Fenerbahçe'nin forveti (gol umudu) 20 yaşında ve 200 bin euro değeri olan Ahmethan Köse. Şaka gibi!

Sakın kimse yanlış anlamasın, Ahmethan'ı küçümsemiyorum. Ama Ahmethan, ham bir meyve gibi. Olgunlaşması lazım. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Bu nasıl bir kadro mühendisliğidir?

Senin şampiyonluktaki rakiplerinin forvetlerine bir bak: Gomis, Cenk Tosun, Burak Yılmaz... O zaman sen Ahmethan ile mi şampiyonluk yarışının içinde olacaksın? 32 yaşındaki Soldado var diyeceksiniz!

Evet var... Çok da iyi bir forvet.

Ama yetmez! Üç kulvarda yarışan Fenerbahçe;

Fernandao ve Van Persie'ye umut bağlamayacak. Bir forvet daha alacak!

Dünkü maça gelecek olursak; Vardar adeta bir amatör takım görüntüsündeydi. İlk dakikalarda Fenerbahçe'nin isminden çok çekindiler. Sonra baktılar ki, Fenerbahçe sahada yürüyor. Cesaretlenip, üzerine geldiler Fenerbahçe'nin. Vardar'ın bulduğu ilk golde Skrtel'in yaptığı hata affedilir gibi değil. Kameni de klasına hiç yakışmayan iki gol yedi.

Aykut Kocaman'ın ikinci yarıya Soldado ile başlamamasına şaşırdım. Skor olarak geridesin. Gole ihtiyacın var. Ahmethan etkisiz. Daha ne bekliyorsun!

Aykut Kocaman, 65 dakika adeta forvetsiz oynattı Fenerbahçe'yi; sonunda Soldado aklına geldi! Fenerbahçe, Vardar karşısında dün adeta zor olanı başardı ve kaybetti! Mehmet Topal'ın ters kafa vuruşunu yaptığı sırada Kameni kalesinde bile değil. Maç bitti gözüyle bakıyor, uyuyor adeta! Sadece Valbuena üzerinden oynamaya devam ediyor Fenerbahçe... Dünkü maça bakıyorum; yaratıcı oyuncu yok denecek kadar az. Valbuena dışında problem çözmeye çalışan, rakibine sorun çıkaran oyuncu da yok kadroda şimdilik...

Yıllardır söylüyoruz. Souza ile Mehmet Topal birlikte oynamaz diye. Sağır sultan bile duydu bunu. Fenerbahçe'yi çalıştıran hocalar bir türlü duymuyor.

Duymazsanız işte böyle felaket olur!

Sıradan bir takım karşısında bile turu riske sokarsınız!



GURUR DOLU TAM 26 YIL!

Teşekkürler Türkiye!

GAZETENİZ Fotomaç, dün 26. Kuruluş Yıldönümü'nü büyük bir coşku ile kutladı.

Geriye dönüp baktığımızda ekibimle birlikte spor dünyasını sarsan haberlere imza atarak adeta suda ateş yaktık.

Hain kalkışmanın olduğu 15 Temmuz sürecinde, "Biz spor gazetesiyiz" diyerek başımızı kuma gömmedik. Aksine ana gazetelerin göstermesi gereken duyarlılıktan daha fazlasını gösterdik. Söz konusu ülkemizin bağımsızlığı, demokrasi, bayrak, millet, vatan sevgisi olunca en ön saflarda yer aldı Fotomaç.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz'de Türkiye'nin en güzel kapak sayfalarını yine Fotomaç yaptı. 2006 yılından beri Türkiye'nin en çok satan spor gazetesi olan Fotomaç, yeni sezona da bomba gibi girdi. Yeni sezonda her gün daha güçlü, haberleri ile büyük ses getiren, gündem yaratan bir gazete olarak bayilerde yerimizi alacağız.

Fotomaç ücretsiz verdiği iddaa ve at yarışı ekleri de yıllardan beri bahisseverlerin bir numarası olmaya devam ediyor.

Evet 26 yılı gururla geride bırakırken, zirvedeki yerimizi daha da sağlamlaştırdık. Siz okurlarımızdan aldığımız büyük destek ile yeni sezona gücümüze güç katarak girdik.

Sorumluluğumuz büyük! Siz sporseverlere her gün dopdolu bir Fotomaç sunmaya devam edeceğiz.

Fotomaç'ı dünkü 26. Kuruluş Yıldönümü kutlamasında yalnız bırakmayarak onurlandıran Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak'a teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum.