Bu mu üçüncü bölge oyunu!

İzmir'in yüksek sıcağı ve nemi altında oynanan gece yarısı (21.45) maçında karşılıklı gollerin çok erken gelmesi, oyun temposunu da düşürdü. Tamer Tuna, Şenol Güneş'ten çok şey öğrenmiş olacak ki;

Göztepe ayağa pas yaptı, risksiz oynamaya çalıştı.

Fenerbahçe ise Valbuena komutasında üretken olmaya çalıştı. İsmail güzel bir gol attırdı ama koruduğu kanatta kritik hatalar da yaptı; geriye dönüşlerde de zayıf kaldı. 10 numara pozisyonunda oynayan Alper Potuk'un attığı goldeki çabukluğu ve becerisi alkışlanacak cinstendi.

Gol umudu Van Persie; ise ilk yarıda iki önemli pozisyon yakaladı, birinde iyi bir kafa vuruşu yaptı, diğerinde çok ağır kaldı; ikinci yarıda 68'de çıkana kadar oyunun içinde hiç yoktu diyebiliriz.

Valbuena ve Dirar, sık sık driplingler yaparak topu hücum bölgesine taşıdı.

Ama Van Persie ve Alper bu iki oyuncunun hızına ayak uyduramayınca Fenerbahçe'nin ilk yarıda rakip kalede etkinliği çok fazla olmadı.

Göztepe, kaptanı Sabri'nin koruduğu kanattan golü yedi. İzmir ekibinin diğer kanadındaki oyuncusu Leo'yu beğendim.

Dirar ve İsla ile iyi boğuştu, zaman zaman da ileriye etkili servisler yaptı.

Göztepe, şu ana kadar tam 14 transfer yaparak Fenerbahçe karşısına çıktı.

Geçen sezonki kadrosundan sadece iki oyuncusu dün sahadaydı. Yeni bir takım olmasına rağmen, korkusuzca mücadele etti Göztepe.

Andre Castro'nun şutu çok sert olmamasına rağmen Volkan Demirel artistlik bir uçuşla tehlikeyi önleyeyim derken, elinde tuttuğu topu kaçırdı ve amatörce bir gol yedi. Volkan böyle goller yemeye devam ederse Carlos Kameni kaleyi alır ve bir daha da Volkan'a formayı vermez...



Sadece Valbuena ile olmaz

Aykut Kocaman'ın Volkan ısrarı neden? Kameni gibi klas bir kaleci neden alındı o zaman?

Fenerbahçe savunmasının lideri Kjaer'i kaybetti. Rakip baskılarında Skrtel ve Neustadter bu yüzden bocalıyor, dün de Göztepe karşısında bunu gördük.

İlk yarıda gol dışında fazla ortalarda görünmeyen Alper, ikinci 45'te daha etkiliydi.

Fenerbahçe golü ararken, Göztepe sürpriz bir şekilde öne geçti. Oscar Scarione'nin attığı golde savunmanın göbeğindeki boşluğu kapatmaya çalışan De Souza, hatalı bir müdahale ile adeta Göztepe'nin golünün asistini yaptı.

Skrtel ve Roman uyumsuz. İki savunmacı da takım boyunu uzatıyor. Çünkü Fenerbahçe'nin geri dörtlüsü, çok geride oynuyor ve çakılı mücadele ediyor.

Bu da Göztepe'nin rahat rahat hücum yapmasına neden oldu.

Skrtel'in kafa golü, Fenerbahçe'yi geriye düşmüş olmanın stresinden erken kurtardı ve skor tekrar eşitlendi. Fenerbahçe için Valbuena bir sihirbaz, bir ilaç, bir büyük silah... Dün de her yerde, her atakta Valbuena vardı. Bir tek Valbuena ile nereye kadar? Fenerbahçe'nin Valbuena gibi problem çözen, sorumluluk alan oyunculara ihtiyacı var.

Göztepe çok iyi savunma yaptı. İzmir ekibindeki her oyuncu formasını sonuna kadar terletti. Fenerbahçe ise Valbuena üzerinden oynuyor. Böyle olunca da takım oyunu zorlaşıyor.

Aykut Kocaman, oyunu üçüncü bölgede oynayan bir Fenerbahçe izleyeceksiniz demişti. Dün bunu göremedik.

Ama geçen sezona göre daha iyi bir Fenerbahçe var sahada. Yeni transferlerle bu takım çok daha etkili olur elbette.

Şampiyonluk yolunda lige iyi bir başlangıç yapmak çok önemliydi.

Dün Fenerbahçe bunu başaramadı...