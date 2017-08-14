FUTBOLUN MATEMATİĞİ!

Dün tribünlerde Beşiktaş taraftarı yoktu ama Efsane Başkan Süleyman Seba'nın ruhu vardı... Onursal Başkan'ın 3. ölüm yıldönümü idi dün. İlk yarıda hazır bir görüntü çizmedi siyahbeyazlılar.

Ama Antalyaspor karşısında çok net pozisyonlar yakaladılar.

Beck'in, Pepe'nin, Babel'in, Quaresma'nın, Talisca'nın şutları ile rakip kaleyi adeta döven Kartal, ilk yarının uzatma anlarında pençesini çıkardı ve süper transferi Pepe ile golü buldu.

Bir kafa şutunda topu direğe nişanlayan Pepe, sonraki bir pozisyonda adeta bir Kartal gibi uçarak topu ağlara gönderdi. Ustalık kokan bir goldü bu. Caner Erkin'i de unutmamak lazım. Ligimizde Alex'ten sonra rakip ceza sahasına en etkili ortaları kesen Caner, dün de klasını gösterdi ve Pepe'nin golünün asistini yaptı. Geçen sezonun son bölümünde eski günlerini aratır bir görüntü çizen Atiba, dün adeta bir atom karınca misali mücadele etti. Topun olduğu her yerde Atiba vardı.

Cüneyt Çakır'ın Beşiktaş lehine verdiği penaltı kararı doğruydu.

Çünkü Diego, Cenk Tosun'un topa vurmasına engel oluyor. Cenk Tosun'un penaltı golünden sonra stat hoparlörlerinden çalan Tosun Paşa müziği, bizleri 1976'da vizyona giren o unutulmaz Tosun Paşa filmine götürdü.

Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, o tahrip gücü yüksek futbolundan uzaktı belki ama Antalyaspor gibi çok güçlü bir takımı hiç zorlanmadan yendi. Çünkü siyah-beyazlılarda yaratıcı, problem çözen ve sorumluluk alan oyuncu sayısı fazla.

Futbo lun bir matematiği var ve Beşiktaş takımında en zor saha problemlerini bile çözebilen yıldızlar var.

Ve en önemlisi bu takımın başında Türk futbolunun duayen hocası Şenol Güneş var.

Futbo la dair bu kadar artı unsurun bulunduğu bir yerde başarı da kendiliğinden geliyor.



GOLCÜLÜĞÜN ŞAHDAMARI BURAK YILMAZ

Trabzon'da dün Premier Lig tadında bir maç izledik.

Özellikle maçın ilk yarısı nefesleri kesti. Tribünlerdeki coşku ve takım sevgisi, yılbaşı kartpostalları güzelliğindeydi. Trabzon muhteşem bir futbol şehri! Dünyanın en büyük şehir takımlarından biri Trabzonspor!

Arkasındaki taraftarın büyüklüğü, müzesindeki şampiyonluk kupalarının çokluğu bunun en büyük göstergesi...

Maça dönecek olursak bütün gözler Burak Yılmaz'daydı elbette.

Tek başına maçı aldı Burak Yılmaz attığı 2 süper golle. Burak'a Çin macerası yaramış. Çünkü dün Burak, sadece goller atmakla kalmadı, taktik fauller aldı, takımı yönetti, geriye geldi top çıkardı. Trabzonspor sezona hazır bir görüntü çizmedi.

Özellikle orta alanda sıkıntıları var Bordo-mavililerin. Özellikle geriye dönüşlerde ve üçüncü bölgeye hücum aksiyonlarında orta alan problemi yaşadı Trabzonspor.

Geçen yılın yıldız isimleri Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Okay Yokuşlu dün etkisiz kalınca Trabzonspor pozisyon üretmekte zorlandı. Bordo- mavililerin flaş transferlerinden Kucka, Ömer Ali'nin kaleye giden şutunda golü çıkararak galibiyette önemli rol oynadı. Trabzonspor iki transfer daha yapacak. Savunma ve orta alan problemleri bu takviyelerle çözülecektir mutlaka. Şampiyonluk hesapları yapan bir takımın sezon başlangıçları, devamı için bir gösterge oluyor. Trabzonspor, 3 puanla sezonu açtı. Arkasına aldığı müthiş taraftar desteği ve moral rüzgarı ile şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağının sinyallerini verdi Fırtına.

Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki Konyaspor ise çok güçlü bir takım olduğunu dün de gösterdi.