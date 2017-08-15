Mis gibi golcü: Gomis

Yeni Galatasaray'ı çok beğendim.

Geçen sezon durarak oynayan, yana geriye oynayan sarı-kırmızılılar dikine oyunu çok hızlı bir şekilde oynadılar dün.

Yıllardır sahada görmeye alışık olduğumuz artık adeta bir klişe haline gelen Selçuk İnan dün 11'de yoktu.

Yasin ve Eren gibi takımın değişmez oyuncuları da yedekti yani 21 kişilik kadroda kendilerine yer bulmuştu.

Aslan Cimbom, Belhanda ile Gomis ile Ndiaye ile çok daha iştahlı ve coşkulu futbol oynuyor.

Bu oyuncular sorumluluk alıyor; problem çözüyor ve skor üretiyor.

Türk Telekom Stadyumu'ndaki harika tribün atmosferi özellikle Gomis'i şahlandırdı dün gece. Gomis, bir forvet kaleye sırtı dönük nasıl oynar bunu da gösterdi herkese.

Belhanda'ya attırdığı goldeki asisti ustalık kokuyordu. Ya Gomis'in iki Kayserisporlu'yu etkisiz hale getirip kaleye gönderdiği füzeye ne demeli!

Şahane bir gol atan Gomis'in gol sevinci sonrasında tribünlerle olan diyaloğu, taraftara 'Gomis ile Melo ruhu geri döndü' dedirtti.



Tudor çare bulmalı

Ancak Galatasaray'ın kornerlerden kafa golü yeme zaafı dün de sürdü.

Geçen sezonun ligde en çok kafa golü (16) yiyen takımı Galatasaray dün de ilk golünü kafa vuruşundan yedi. Üstelik de Levent, 6 ay önce de yine TT Stadyumu'nda yine korner atışından Galatasaray'a golünü atmıştı.

Maicon uzun boylu bir stoper ama Levent o kadar boş kalıp kafayı vurdu ki... Tudor'un takımının bu zaafına bir çare bulması şart. Bunun dışında orta saha daha coşkulu ve patlayıcı bir güce sahip. Gomis ve Belhanda da dünkü performansları ile rakiplerin gözünü korkuttu şimdiden.

Tudor'un Tolga'nın golünden sonrası sevinci çok şey anlatıyordu. Kayserispor, Sumudica yönetiminde iyi bir kadro kurmuş. 2010 Dünya Kupası'nda yıldızlaşan Asamoah Gyan dün ilk yarıdaki performansı ile eski görüntüsünden çok uzaktı.



Stoperlerin işi zor

Galatasaray dün gece üçüncü bölge oyununu çok iyi oynadı. Belhanda, Ndiaye ve Rodrigues takımı çok hızlı hücuma çıkardı.

Gomis bir boğa kadar güçlü forvet.

Attığı iki goldeki vuruşu da füze gibiydi. Rakip stoperlerin bu sezon korkulu rüyası olur Gomis... Hızlı ve akıllı hücumdan şahane kesitler sundu Galatasaray...

Bunun adı kalite farkı. Transferler A kalite olunca o çok eleştirilen Tudor bile dün övgüyü hak etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar öyle keyifli bir maç izlediler ki... Bu takıma Feghouli de girince tahrip gücü yüksek, rakiplere sahayı dar eden bir Galatasaray ortaya çıkacaktır.



Şampiyonluk adayı

Dünkü maçın ikinci yarısında ayağına topu alan her oyuncu hücumu ve golü düşündü. Emek, alın teri ve takım bütünlüğü üst düzeyde Cimbom'da.

Başarıyı getirecek bütün unsurlar daha ilk maçta bir araya gelmiş.

Galatasaray taraftarının da istediği dünkü gibi rakiplerini ısıran ve attıkça daha fazla gol atmak isteyen bir Aslan'dı...

Taklalar, goller ve modern futboldan kesitler... Dün Cimbom bunların hepsini başarı ile yaptı.

Bu yeni Galatasaray, daha ilk maçta şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduğunu gösterdi.

Keyfini çıkar Galatasaraylı...