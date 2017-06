ŞENOL GÜNEŞ’İN ESERİ

Şampiyon Beşiktaş'ın gün boyu yaşadığı (denizden, karadan, havadan) coşkulu kutlamalar, Binbir Gece Masalları'nı kıskandıracak güzellikteydi. Beşiktaş, tüm sporseverlere son iki sezonda futbolun bir aşk masalı olduğunu gösterdi. Vodafone Park'ta 'Mutluluğun Resmi' çizildi.

Bu resim, o kadar dev bir boyuttaydı ki, hiçbir ölçü birimi bu büyüklüğü rakamlara dökemedi, adını koyamadı...

Uzaydan bile bu resim, pırıl pırıl bir Güneş gibi görüldü...

Siyah-beyazlı renklere gönül veren taraftarlar; bu resmi, kalplerine altın çerçeveli birer tablo yapıp astılar.

Beşiktaş; yönetimi, teknik heyeti, futbol takımı ve taraftarı ile bu şampiyonluğu sonuna kadar hak etti.

Ana sütü gibi helâl bir şampiyonluk bu.

Şenol Güneş ile birlikte Beşiktaş'ın futboldaki kaderi öylesine güzel yazılmaya başlandı ki...

Güzel futbol özlemi;

Şampiyonluk özlemi;

Avrupa'da başarıya duyulan özlem...

Hepsi su gibi saf, su gibi temiz, Güneş gibi parlak birer gerçeğe dönüştü...

Beşiktaş taraftarı, Şenol Güneş'i çok sevdi; Şenol Güneş de Beşiktaş'ı çok sevdi.

Bu güzel birliktelik, kenetlenmeyi ve tarihi başarıları getirdi.

Beşiktaş, Şenol Güneş ile birlikte son iki sezonda futbolun 'şahdamarı'na dönüştü.

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında son iki sezonda adeta suda ateş yakarken, beklentileri de çok yükseltti.

Çıta artık en tepede. Yani Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, hatta yarı finale yürümek...

Bunun için nokta atışı transferler yapılmalı.

Beşiktaş'ın kadrosunda çok kaliteli bir forvet olsaydı, Beşiktaş, Manchester United ile final oynardı, belki de kupayı alırdı.

Kara Kartal, bu hava ile yeni sezonda 'Avrupa'nın Yeni Prensi' olur...

Geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ın dün, Osmanlıspor karşısındaki tahrip gücü yüksek futbolunu ayakta alkışlamak gerekir.

Sanki şampiyon olmamış gibi, sanki kazanırsa şampiyon olacakmış gibi mücadele etti Beşiktaş... Bunun adı "Şenol Güneş Disiplini!" Helâl olsun... Beşiktaş, Şampiyonluk Kupası'nı havaya kaldırırken, yer gök inledi...

Futbol tarihinin sayfalarına Beşiktaş'ın bu sezonki destanı 'som altından' harflerle yazıldı...



TRABZONSPOR ERSUN YANAL'IN OYUNCAĞI OLDU

Bin kere yazıklar olsun size! Ey Trabzonspor yönetimi; Trabzonspor haftalardır Ersun Yanal'ın elinde bir oyuncağa dönüştü.

Seyirci kaldınız. Ersun Yanal, sezonu geç açmak için, daha fazla tatil yapmak için (Avrupa'ya gitmemek için) frene bastı, takımın ipini çekti. Makine düzeni ile işleyen takımı bozdu, yanlış oynattı, Trabzonspor'un başarısız olması için adeta elinden gelen her şeyi yaptı. Trabzonspor yönetimi buna ses çıkarmadı; seyirci kaldı. Ersun Yanal'ın elinde oyuncağa dönen Trabzonspor, dün yüreksiz bir futbol oynayarak, sahada adeta yürüyerek Bursaspor'a yenildi;

Çaykur Rizespor'un küme düşmesine neden oldu. Düne kadar temiz futbolun simgesi durumundaki Trabzonspor, Ersun Yanal yüzünden 2016-2017 sezonunun tartışılan takımı olarak anılacak. Çaykur Rizespor'u düşüren takım olarak hatırlanacak yıllarca... Hepinize yazıklar olsun! Trabzonspor'u ne hallere düşürdünüz!

Ayıbınızla gurur duyun!



AYKUT KOCAMAN FENERBAHÇE'YE HAYIRLI OLSUN

Bu akşam oynanacak olan Eskişehirspor-Göztepe TFF 1. Lig Play-Off finali ile lig bitecek.

Her takımın yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları, hatta taraftarları geçen sezonun değerlendirmesini yapmalı.

Biz nerelerde hata yaptık veya biz neleri doğru yaptık da başarılı olduk...

İyi tatiller futbol!