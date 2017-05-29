Koşun haber verin tarihe!

Siyah-beyazlı kahramanlar, tıpkı geçen sezon olduğu gibi bu sezon da masallarının içinden çıkıp gerçek oldular. Maçtan önce seromoniye çıkan Beşiktaşlı futbolculara şöyle bir baktım da... Hepsinin gözleri alev alev parlıyordu. Gözleri şampiyonluktan başka bir şey görmeyen futbolcular topluluğu vardı sahada. Hem ligde hem de Avrupa'da ateşlere basarak yürüyen takım ruhu ile mücadele etti Beşiktaş...

Ve şampiyonluğun Binbir Gece Masalları gibi renk olarak yansıdığı Beşiktaş tribünlerine ne demeli Gaziantep'te?

Bu sezon sadece bizim ligimizde değil, dünyada en coşkulu ve takımına sonuna kadar sahip çıkan taraftarların başında geldi Siyah-Beyazlılar. Beşiktaş taraftarı da sahadaki yürek savaşçıları kadar tribünde mücadele verdi.

Şenol Güneş'in takımı, suda sönmeyen akşam güneşi gibi mücadele verdi şampiyonluk için...

Ana sütü gibi helâl bir şampiyonluk bu... Dün akşam, Gaziantep Stadı'nda yüreklerin gönderine Beşiktaş bayrakları çekildi. Hep söylerim, yineleyeyim.

Futbolda EMEK + ALINTERİ + TAKIM BÜTÜNLÜĞÜ =ŞAMPİYONLUK...

Beşiktaş şampiyonluk için çok emek harcadı.



Beşiktaş'a çok yakıştı

Her maçta siyah-beyazlı futbolcuların formalarından adeta yılların teri aktı.

Şenol Güneş'in çalıştırdığı ekiplerde takım bütünlüğü ön plandadır.

Beşiktaş'ta iki sezondur kader birliği etmiş, kolej takımı havası vardı. Bütün bu artıları bir araya getiren Beşiktaş, dün mutlu sona alıştı.

15. şampiyonluğun tacını giyen Kara Kartal, göğsüne de altın değerinde 3. yıldızı da taktı.

Bu muhteşem başarının baş kahramanı elbette ki Şenol Güneş. Türk futbolunun fark yaratan bilge teknik direktörü Beşiktaş'ın başında 2'de 2 yaptı. Şenol Güneş, eğer uzun yıllardır İstanbul'un Üç Büyükler'inden birinde görev yapıyor olsaydı Fatih Terim'den bile daha fazla şampiyonluğu olurdu. Şenol Güneş, gelecek sezon da çok büyük bir ihtimalle Beşiktaş'ı çalıştıracak. Eğer Şenol hocaya nokta atışı transferler yapılırsa Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finali bile görür.

Biraz da maçı yazsaydın diyenler için de şunu söyleyeyim hemen... Beşiktaş, ligden düşen Gaziantepspor karşısında futbol resitali sundu, tek kale oynadı, muhteşem goller attı. Dünyaları da kaçırdı. Ama en önemlisi Beşiktaş bu sezon her maçta gözlerimizin pasını sile sile şampiyon oldu.

Şampiyonluk coşkusunun yaşandığı anlarda bir çocuk, tribünden Beşiktaş'a şöyle seslendi:

"Beşiktaşım; ben seni, annemin beni sevdiğinden daha çok seviyorum" dedi.

İşte bu sözlerin ardından tribünde ve sahada coşku tavan yaptı, bu zafer çığlıkları, Uzay'dan bile duyuldu.

Tebrikler Beşiktaş! Tebrikler Beşiktaş taraftarı!

15. şampiyonluk ve 3. yıldız, Beşiktaş camiasına hayırlı uğurlu olsun...

Koşun haber verin tarihe!

Beşiktaş Şampiyon!

Beşiktaş'a şampiyonluk çok yakıştı.

Som altından bir şampiyonluk bu...