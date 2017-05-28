Trabzonspor daha iyiydi!

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında mahalle maçı olsa, daha fazla seyirci maçı izlerdi.

Kadıköy'de bir derbi oynanıyor ve tribünlerde parmakla sayılacak kadar az taraftar var. Fenerbahçe taraftarı coşkulu futbol istiyor; şampiyonluk istiyor. Avrupa Ligi vizesi, Fenerbahçe taraftarını kesmemiş olacak ki, uzun yıllar sonra bir Trabzonspor derbisine bu kadar ilgisiz kaldı sarı-lacivertliler...

İlk yarıda Fenerbahçe üstün bir futbol ortaya koydu. Bunda Trabzonspor defansının açık vermesi de etkili oldu.

Medjani, Emenike karşısında çok zor durumlarda kaldı. Fenerbahçe'nin attığı golde kaleci Onur'un büyük hatası vardı. Ama bu golde Sow net bir biçimde ofsayttı. Ali Palabıyık ve yardımcıları, adeta bu kabak gibi ofsaytı nasıl görmediler inanılır gibi değil!

Emenike'nin ofsayt olduğunu bildiği pozisyonda topla Onur'un üzerine giderek tecrübeli kalecinin bacağına basıp sakatlamasına hakem Ali Palabayık seyirci kaldı. Emenike, pozisyonla ilgili olarak Onur'la tartışmaya devam edince geç de olsa sarı kartı gördü. Ersun Yanal'ın böylesine önemli bir maça Rodallega ile başlamamasını yine anlayamadım. N'Doye ısrarını dünkü maçta da sürdürdü Ersun hoca. N'Doye, ilk yarının son anlarında bomboş pozisyonda adeta kaleci Volkan'a nişanlayınca topu, Trabzonsporlu taraftarlar yine saç-baş yoldu.



Önce Fener, sonra Trabzon

Ersun Yanal, ikinci yarıya Jan Durica ve Esteban hamleleri ile başladı.

Matus Bero'nun beraberlik golü jeneriklikti. Golden sonra çok etkili ataklar geliştirdi Trabzonspor. Fenerbahçe dün üç forvetle mücadele etti ama bu oyuncular birbirinden çok kopuk ve uyumsuz oynadı. Advocaat, kenardan bu uyumsuzluğu film gibi izledi. Çok daha önce oyuna müdahale etmeliydi. Tam 70 dakika bekledi Hollandalı hoca. Volkan Şen, Fenerbahçe hücumuna hareket getirdi.

Ersun Yanal, Rodallega'yı çok geç oyuna aldı. Sonuç olarak çok fazla seyir zevki olmayan, stresten uzak bir maç oldu. İlk yarıda Fenerbahçe'nin; ikinci yarıda da Trabzonspor'un daha fazla etkili olduğu bir derbi izledik. Pozisyon üstünlüğü de bordo-mavili takımdaydı.

Trabzonspor, dün kazanamayınca Avrupa kupalarına katılma şansını yitirdi.

Fenerbahçe ise sezonu kupasız kapatmanın mutsuzluğu içinde ligin tatile girmesini sabırsızlıkla bekler bir görüntü içindeydi.

Oysa uzun yıllar sonra iki takım da gerginlikten uzak bir derbiye çıktılar.

Bu yüzden daha kaliteli bir futbol ortaya koymaları gerekirdi.

Müslüman aleminin Ramazan ayı hayırlı olsun. Rabbim, hepimize Ramazan ayını hayırlı geçirmeyi nasip etsin...