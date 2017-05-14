Eto’o’dan utanın!

Tribünlerde parmakla sayılabilecek kadar az seyirci...

Sahada ligi kafasında çoktan bitirmiş ve Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu'na odaklanmış bir Fenerbahçe var ortada. Advocaat sahaya kimi sürerse sürsün, performansı dip yapmış oyuncuların.

Ligde tam 22 maç sonra ilk 11'de çıkan Emenike sahada yürüyor. 104 gün sonra ilk 11 oynayan Salih Uçan da sanki Emenike'ye nazire yaparcasına tel tel döküldü. Defansif orta sahaların etkili olduğu bir maç olunca çok fazla net pozisyon izleyemedik.

Fenerbahçe, Hasan Ali ve Lens üzerinden ilk yarıda rakip kaleye 18 orta yaptı, sadece biri isabetli oldu.

Fenerbahçe çok yavaş oynuyor, çok fazla yan pas yapıyor. Adeta durarak oynadığı için de ilk yarıda Antalyaspor savunması hiç zorlanmadı.

Konuk ekip ise set hücumlarını akıllıca yapıp, Eto'o'yu topla buluşturmayı hedefledi, zaman zaman etkili de oldular. İlk 45'in en güzel hareketi Sandro'nun köşeye giden müthiş kafa vuruşu ve Volkan Demirel'in bu pozisyondaki jeneriklik kurtarışı idi.

İkinci yarının hemen başında Antalyaspor'un Deniz Kadah ile bulduğu gol, tribünlerdeki az sayıdaki taraftarı üzerken, Fenerbahçeli futbolcular sanki gol yememişçesine yavaş ve etkisiz mücadelelerine devam ettiler. Salih ve Alper, üçüncü bölgeye yeteri kadar top aktaramayınca, beklenen hücum zenginliği bir türlü ortaya çıkmadı Fenerbahçe'de.



Fenerbahçe dökülüyor!

Böyle olunca Antalyaspor'un ikinci golle burun buruna geldiği pozisyonda (El Kabir'in vuruşunu) Volkan Demirel inanılmaz bir kurtarış daha yaptı. İkinci yarıda Deniz Kadah, Eto'o ve El Kabir vites artırınca oyun üstünlüğü Antalyaspor'a geçti.

62'de futbolda 'Bu da kaçar mı?' cümlesine tıpa tıp uyan bir pozisyon yaşandı. Antalyasporlu Charles, ceza sahasında bomboş pozisyonda Volkan ile karşı karşıya kaldı. Volkan yine kalesinde devleşti ve yüzde yüzlük bir golü kurtardı. Ardından Fenerbahçe, maçtaki en net pozisyonunu Alper ile yakaladı. Ama Ferhat gole izin vermedi.

Oyunun son bölümünde Fenerbahçe taraftarı, sahada futbol adına bir şeyler yapmaya çalışan Antalyaspor'u alkışlarken, maçın dökülen isimlerinden biri olan Emenike'yi ıslıkladı. Dün Fenerbahçe çok kötü oynadı ve yenilgiyi hak etti.

Dün sahanın en iyileri Volkan Demirel ve 36 yaşındaki Eto'o idi.