Nisan ayında ŞAMPİYON!

Başakşehir'in Rize deplasmanında 2 puan bırakmasıyla; içten içe şampiyonluk şarkıları söylemeye başlayan Beşiktaş için dünkü Adanaspor maçı beklenilenden de zor geçti.

Siyah-beyazlılar, Lyon maçının yorgunluğuna rağmen maça hızlı başlayarak golü de erken buldu. Ancak ligin son sırasında olmasına rağmen çok cesur ve hızlı bir futbol oynayan, güçlü rakibinden korkmayan bir Adanaspor vardı sahada. Özellikle ilk yarıda Gueye, Roni, Koman ve Vinicius gibi hızlı adamları ile Beşiktaş savunmasına çok zor anlar yaşattılar.

Güney ekibi, Roni ile skoru eşitledikten sonra topun arkasına geçip, hızlı kontrataklar da geliştirdi.

Adanaspor'da dün ilk 11'de oynayan oyuncuların 10'u yabancıydı. Adanaspor, dün Beşiktaş'a karşı lig sonuncusu gibi değil, adeta bir zirve takımı gibi mücadele etti. Çok süratli oynadılar, Beşiktaş'ın yorgun oluşunu fırsata çevirmeye çalıştılar.

Maça Quaresma ile başlamayan ve yedek oturtan Şenol Güneş, gidişattan memnun olmayınca ikinci yarıda Portekizli yıldızını sahaya sürdü. İlk yarıda sağ önde oynayan Talisca alışık olduğu forvet arkası bölgesine geçince, Kara Kartal uçmaya başladı.

52'de Talisca jeneriklik bir gol atarak Vodafone Arena tribünlerini bayram yerine çevirdi.



Bu fark daha da açılır

İlk golün asistinin altında imzası bulunan Tolgay dün müthiş işler yaptı. Quaresma girdikten sonra sahada Beşiktaş adına üç 10 numara oyuncu vardı. Tolgay, Talisca ve Oğuzhan...

6 numara pozisyonunda oyuncu yoktu. Atiba'nın kenara gelişi, siyahbeyazlılar adına bir risk barındırıyordu.

Nitekim Gueye, ceza sahası dışından müthiş bir vuruşla skora tekrar denge getirdi.

Ardından tahrip gücü yüksek bir Beşiktaş sahne aldı. Quaresma'nın jeneriklik ortasına arka direkte kendisini unutturan Tosic akıl dolu bir kafa vuruşu yaparak galibiyeti getiren isim oldu.

Bu galibiyet, Beşiktaş'ı şampiyonluğa çok yaklaştırdı. Ligde 28. hafta sonunda (bitime 6 maç kala) Kara Kartal;

Başakşehir'e 7, Fenerbahçe'ye 11, Galatasaray'a 15 puan fark attı.

Siyah-beyazlılar, güle oynaya şampiyonluğu koşuyorlar. Bu Beşiktaş, pazar günü M. Başakşehir maçının ardından taraflı tarafsız herkes tarafından 'şampiyon' ilan edilir. Zaten tablo da ortada.

Ben, 22. haftada puan farkı 4 iken Beşiktaş'ı 'şampiyon' ilan etmiştim A Spor'da. Çünkü ortada görünen birçok gerçek vardı.



Neydi o gerçekler?

Beşiktaş'ın Türkiye liginin üzerinde futbol oynadığıydı...

Birlikte hareket eden bir kolej takımı gibi oluşuydu...

Asla pes etmeyen Kartal duruşu idi.

Şenol Güneş farkıydı; Talisca ve Quaresma farkıydı...

Ve 12. Adamı'nın 'şampiyon'a yakışır her maç olağanüstü desteğiydi.