Altın tepside Başakşehir’e mi?

Beşiktaş açısından sonucu dramatik bir maç oldu. 9 kişi kalan ve golü hiç düşünmeyen Fenerbahçe, Vodafone Arena'da Beşiktaş'a çelme taktı. Aslında çelmeyi kendi kendine takan Beşiktaş oldu.

90+4'te Beşiktaş ceza sahasına gelen basit bir ortaya Marcelo ters bir kafa vuruşu yaptı; boşa çıkan Fabri ve tüm Beşiktaş savunması bu golü seyrettiler...

Ligin lideri bu kadar basit bir gol yemez.

Yememeli. Demek ki ne Fabricio, ne de Beşiktaş savunması, Lyon maçında yenilen hatalı golden hiç ders çıkarmamış.

Advocaat'ın korkak futbol anlayışı, Beşiktaş'ın ekmeğine yağ sürdü, ta ki uzatma anlarına kadar. Korkma Advocaat korkma! Sezon bitmek üzere ve sen, çalıştırdığın takımın ne kadar büyük olduğunun daha farkına bile varamadın.

Quaresma, adeta sağ kanada bir ray döşedi ve hızlı bir tren gibi bu kanattan gidip geldi. Daha maçın ilk yarısında Fenerbahçe kalesine 10'dan fazla gollük orta yaptı. İkinci yarıda da hiç durmadı, ele avuca sığmadı Portekizli top cambazı.

Advocaat'ın dün ilk 11'de görev verdiği İsmail Köybaşı, Quaresma karşısında biçare kaldı ve adeta koridor oldu.

Advocaat da takımının bu zayıf karnını görmesine rağmen devreyi bekledi.

Hollandalı hocanın bu sabrı, ilk yarının uzatma anlarında Fenerbahçe kalesine gol olarak döndü. Beşiktaş'ın attığı golde Tolgay'ın yaklaşık 40 metrelik pası jeneriklikti.

Tabii bu pasta Quaresma'nın top kontrolü ve ceza sahasındaki Aboubakar'a 'al da at' kalitesindeki asisti ustalık kokuyordu.



Fener'in forması 1 puan aldı

İlk yarıda kazanmak isteyen, futbolun güzelliklerini sahaya yansıtan taraf Beşiktaş'tı. Fenerbahçe'ye gelirsek, golü hiç düşünmediler.

Advocaat'ın ikinci yarıya başlarken İsmail ve Roman'ın yerine Ozan Tufan ve Salih hamleleri Fenerbahçe'ye bir direnç, bir oyun akışı getirmedi.

Çünkü Fenerbahçeli futbolcular daha sahaya çıkarken kafalarında sadece Beşiktaş'ı durdurma düşüncesi vardı. Gol atmak, maçı kazanmak gibi bir hedef ise hesapta yoktu. Böyle olunca da 90 dakika boyunca Beşiktaş'ın güzel oyununu seyreden bir Fenerbahçe vardı sahada...

İlk yarıda İsmail, ikinci yarıda da Hasan Ali, Quaresma'yı durduramadı.

İki oyuncu da Portekizli yıldızın süratinden bile sarsıldı...

Hakem Fırat Aydınus ise gerilimi yüksek derbide sonuca etki edecek bir hata yapmadı. Çıkardığı kartların hepsinde haklıydı... Beşiktaş maçın uzatma anları oynanırken, 'Başakşehir ile puan farkını 4'e çıkardım' diye içten içe coşarken, 9 kişi kalan, gol atmaya gücü ve enerjisi olmayan Fenerbahçe, Beşiktaş ağlarını sarstı. Marcelo ve Fabri'nin zincirleme hatası felaketi getirdi.

Ligin bitmesine 4 hafta kala Başakşehir ile lider Beşiktaş arasındaki puan farkı 2'ye indi.

Böyle giderse Beşiktaş, şampiyonluğu altın tepside Başakşehir'e sunar...