Muslera’yı alkışlayın!

Seyircisiz oynanan maçlara itirazım var. Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği, bu konuda kafa kafaya verip beyin jimnastiği yaparak başka bir fatura kesmeli kulüplere. Ne sahadaki futbolcular oyuna yeteri kadar konsantre olabiliyor ne de ekran başındaki seyirciler...

TT Arena'daki sessiz akşamda ilginç bir ilk yarı izledik. Herkes Galatasaray'dan gol beklerken fileleri havalandıran taraf Kasımpaşa oldu.

Gol bir anlamda Ahmet Çalık ve Muslera'nın ikramı oldu. Ahmet Çalık, top takibinde sınıfta kalırken, Muslera da Castro'nun topa vurduğu anda çok öndeydi.

Oysa kalesinde dursaydı bu plase vuruşu çıkarabilirdi.

Galatasaray ilk yarıda oyunu hep kanatlardan oynamayı düşündü.

Bruma ve Yasin bal yapmayan arı misali ilk yarıda bir tane bile ceza sahasına etkili orta kesemedi. Ya Tudor'a ne demeli? Yahu sen bu Bruma'dan ne istiyorsun? Senin elindeki en büyük silah Bruma ve sen bindiğin dalı kesiyorsun.

18. dakikada Bruma'yı kenara alıp, Rodrigues'i oyuna almanın mantığını biri bana anlatsın. Üstelik de o dakikaya kadar Galatasaray'ın en etkili ismi Bruma iken!

Cimbom'un ilk yarıda Podolski ve Rodrigues ile girdiği iki net pozisyonda kaleci Ramazan müthişti.

İlk yarıda sahanın en iyisi Adem Büyük'tü. Önde çok iyi top tuttu, pas istasyonu oldu ve akıl dolu bir asist yaparak takımını öne geçirdi.



Net penaltıyı es geçti

Hakem Özgür Yankaya, 63'te ceza sahası içinde Rodrigues'in kafa vuruşunda Kasımpaşalı oyuncunun elle oynadığı pozisyonu es geçti.

Net penaltıydı ve vermedi.

Dönen top, Kasımpaşa atağına dönüştü.

2. yarıda Adem'in yerine giren Turgut Doğan Şahin, şık bir vuruşla Kasımpaşa'yı 2-0 öne geçirdi. Oysa hakem bu net penaltıyı verse Galatasaray skoru eşitleyebilirdi.

Dün Galatasaray kötü oynadı tamam da Özgür Yankaya da bu yenilgide başrol oynadı. Tolga Ciğerci'ye de 59'da 2. sarıyı görüp takımını 10 kişi bıraktığı için ağır bir ceza verilmeli.

Yahu senin sarı kartın var ve orta alanda rakibine arkadan müdahalede bulunuyorsun. Sanki gol pozisyonu da kendini feda ettin.

Yaktın be Galatasaray'ı yaktın!



3 golde de hatası vardı

Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa dün akıllı bir oyunla Galatasaray'ı savunmasından uzak tutarak haklı bir galibiyet aldı.

Galatasaray dün çok yavaş oynadı, şahsi oynadı, takım bütünlüğünden uzak bir görüntü çizdi.

Emek, alın teri ve takım bütünlüğü yoktu Cimbom'da. Futbolun üç temel unsurundan uzak olursanız dünkü maçta olduğu gibi hüsrana uğrarsınız.

Bu arada ben, "Muslera bu sezon çok kötü maçlar çıkarıyor, çok formsuz" derken eleştiri alıyordum.

Görünen köy kılavuz istemez aslında.

Yediği 3 golde de hatası vardı Muslera'nın! Siz Muslera'yı alkışlamaya devam edin. Dün Tudor; Tolga Ciğerci, Ahmet Çalık, Muslera ve Özgür Yankaya el ele verdiler ve yaktılar Galatasaray'ı...

Uzatma dakikalarında gelen Sneijder'in muhteşem golü ise maçın en güzel fotoğrafıydı.

Ama böylesine güzel bir gole bile sevinemedi Galatasaraylılar...