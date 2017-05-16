Şampiyonluk maçıydı!

Beşiktaş, maça çok iştahlı başladı. Ancak karşısında öyle bir Bursaspor vardı ki; sanki son 3 maçta 16 gol yiyen bir takım gitmiş, taş gibi savunma yapan bir takım çıkmıştı ortaya. İlk 45'te sadece defans yaptı Bursaspor. Quaresma'yı Aziz Behich ve Emre Taşdemir birlikte durdurmaya çalıştı. Babel'in görev bölgesinde de Erdem başarılı işler yaptı.

Beşiktaş haftalardır Quaresma üzerinden oynuyordu. Yine başka bir hücum alternatifi üretemediler ilk yarıda.

Bursaspor taraftarı, Quaresma'yı attığı yabancı maddelerle aşırı sinirlendirmiş olacak ki, ilk yarıda sarı kart ile ucuz kurtuldu Portekizli oyuncu.

Sarı kart sonrasında alkış, ikinci sarıyı gerektirir. Ama hakem Bülent Yıldırım'ın arkası dönük olduğu için göremedi.

Yoksa daha ilk yarıda Beşiktaş 10 kişi kalabilirdi. İlk yarıda sadece defans yapan Bursaspor ile adeta topu ile tüfeği ile gol arayan bir Beşiktaş izledik. Ama Aboubakar'ın ve Quaresma'nın şutları dışında Harun'un koruduğu kalede fazla etkili olamadı Kartal.



Maçı Şenol hoca aldı

İkinci yarıda Stancu'nun girişi ile Bursaspor, hücum bölgesine gelmeye ve golü düşünmeye başladı. İlk yarıda Emre, ikinci yarıda Aziz Behich sakatlandı.

Yani Quaresma'yı etkisiz hale getirmeye çalışan iki oyuncu da oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yani bir anlamda Quaresma'nın ekmeğine yağ sürülmüş oldu. Ve o dakikadan sonra Portekizli oyuncu güle oynaya Bursaspor'un kalesine indi.

Kubilay'ın bomboş pozisyonda kaçırdığı gol (Fabri müthiş çıkardı) Beşiktaş taraftarının adeta yüreğini ağzına getirdi. Ardından Oğuzhan'ın şutunda günün başarılı ismi Harun yine golü önledi. Bu dakikadan sonra Harun kalesinde devleşmeye başladı.



Puan farkı kapanmaz

Atiba'nın yerine giren Cenk Tosun, akıl dolu bir golle Beşiktaş'a hayat verdi. Golde Aboubakar'ın asisti de şahaneydi. Şenol Güneş'in Atiba'yı çıkarması belki de büyük riskti. Ama Beşiktaş'a galibiyet için gol lazımdı ve bu değişiklik golü getirdi. Uzatma anlarında Aboubakar'ın jeneriklik golü, Beşiktaş taraftarına bayram sevinci yaşattı.

Beşiktaş bu altın değerindeki galibiyet ile Başakşehir'den tekrar koltuğu devraldı ve kalan 3 maç öncesinde şampiyonluk umutlarını hem artırdı hem de daha yeşertti. 2 puan farkla önde olan siyah-beyazlılar, kalan 3 maçını da kazanabilecek kalitede bir takım.

Başakşehir'in bu hafta deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşması çok zorlu geçecek.

Beşiktaş dün çok iyi oynayarak kazandı.

Aslında siyah-beyazlılar için adeta bir şampiyonluk maçıydı.

Beşiktaş artık şampiyonluğu bırakmaz.

Puan farkı daha da açılır.