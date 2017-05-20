Tudor’a ‘garanti’ verilince...

Başkan Dursun Özbek'in "Sonuçlar ne olursa olsun gelecek sezon da İgor Tudor ile yolumuza devam edeceğiz" diyerek hoca tartışmalarını bitirmesi, Hırvat teknik adamın kafasını çok rahatlatmış... Gaziantepspor ve dünkü Osmanlıspor maçlarında bunu gözlemledik. Genç çalıştırıcının, önceki maçlarda kenardaki tedirgin duruşu; geleceğinin belirsizliğini anlatan yüz ifadesi gitmiş; öz güveni yüksek ve mutlu bir teknik adam profili ortaya çıkmıştı.

Hal böyle olunca da iyi oynayan bir Galatasaray ve başarılı saha sonuçları gelmeye başladı. Çünkü futbolcuların kafasındaki "Gelecek sezon hocamız kim olacak acaba?" sorusu da cevap bulunca; Galatasaray kükremeye başladı. Futbolcular arasındaki rekabet ve Tudor'un gözüne girme yarışı takımın performansını da yükseltmiş.

Sinan Gümüş örneği mesela.

Dün attığı golün dışında çok iyi işler yaptı. Sneijder, yükselen performansı ve golleriyle "Gelecek sezon bu takımı benim üzerime kurun; Galatasaray'ın saha içi lideri, oyun aklı benim" diyor adeta...

Bu sezon kötü maçlar çıkaran Muslera da Gaziantepspor karşılaşmasındaki müthiş kurtarışlarına dün de Osmanlıspor karşısında yenilerini ekledi.

Dün çok hızlı bir oyun oynadı iki takım da. Osmanlıspor oyunu hiç çirkinleştirmedi. Onlar da hücumu ve golü düşündüler hep.

Galatasaray, ikinci yarının bazı bölümlerinde Osmanlıspor baskısı karşısında çok geriye yaslandı. Başkent ekibinin tehlikeli ataklarında Muslera kalesinde devleşti ve ikinci yarıda yüzde yüzlük 2 net pozisyonu çıkardı.



Lig 3.'lüğü çok önemli

Bruma dün çok boş alan buldu. Tam istediği türden bir maç oldu ama final paslarında ve vuruşlarında etkisiz kaldı. Sinan'ın yerine giren Rodriques tahrip gücü yüksek futbolundan kesitler sunamadı; müsait durumda net bir golü kaçırdı.

Osmanlıspor karşısında hücuma çok fazla katkı veremeyen Selçuk İnan, o klasikleşen serbest vuruş gollerinden birini daha atabilirdi. Atışı kullandığı nokta tam onun istediği yerdi, iyi de vurdu ama Karcemarskas, bu serbest vuruşu iyi çıkardı.

Oyunun son bölümünde 3. gol için çok yüklendi sarı-kırmızılılar. Futbolseverlerin gözlerine hitap eden usta işi ataklar geliştirdiler. Dün bir topu direkten dönen Tolga Ciğerci'nin formundaki yükseliş de gözlerden kaçmadı. Linnes hem iyi savunma yaptı hem de ileri çıkışları ile Bruma'ya destek verdi.

Galatasaray ile bir sezonda 3 kupa kaldıran Hamza Hamzaoğlu ise Osmanlıspor'a şu ana kadar katkı veremedi.

Avrupa Ligi'ne veda ettikten sonra ligi de boşlayan Osmanlıspor'da sorun 'hedefsizlik' gibi görünüyor.

Oysa Osmanlıspor, ligin ilk yarısında oynadığı o fırtına gibi futbolu ile ligimize bir renk katmıştı.

Galatasaray dün iyi oynayarak haklı bir galibiyet elde etti. Cimbom, üçüncülük yarışında maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 1 puan önüne geçti. Ligi üçüncü bitirmek bu sezon çok çok önemli. Eğer Ziraat Türkiye Kupası'nı Başakşehir kazanırsa, lig 3.'sü kupa kontenjanından Avrupa Ligi'ne direkt grup aşamasından katılacak.

Bu da ekstradan ön eleme oynamamak demek; sezonu erken açmamak demek...

