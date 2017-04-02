Fabiano’nun yüreği

Başakşehir'in kaybetmesi, Fenerbahçe'nin Karabükspor maçına ekstra motivasyonla çıkmasını sağlamaya yetmeliydi. Sarılacivertliler her ne kadar puan olarak ikincilik yarışında geride kalmış olsalar da Karabük deplasmanından alınacak 3 puan Şampiyonlar Ligi ümitlerinin yeşermesini sağlayacaktı. Ama Fenerbahçe dün ilk yarının 40 dakikasını boşa geçirdi. Lens üzerinden oynama alışkanlığını dün de sürdürdüler.

Advocaat geldiği günden beri Lens dışında alternatif bir hücum planı üretemedi.

İki takım da üçüncü bölgede göze hoş bir futbol ortaya koyamadı.

Çünkü boş alan bulamadılar.

9 maçtır suskun olan Van Persie dün de adeta tank gibi ağırdı bulduğu pozisyonlarda. Lens ise ilk yarının uzatma anlarında final vuruşunu iyi yapamadı. Karabük, Tudor döneminde daha cesur ve daha yaratıcı bir futbol oynuyordu.



Havada asılı kaldı

Zoran Barisic, korkak bir oyun oynattı takımına ilk yarıda. Ev sahibi ekip Traore'nin yokluğunu çok hissetti.

Latovlevici'nin sakatlanıp çıkması da Karabük'ün gücünü zayıflattı.

İlk yarıda sahanın en iyisi 39 yaşındaki kaleci Ahmet Şahin'di. İki takım da fazla yan pas yaptı. Dikine oyun tercih edilmeyince seyir zevki olmayan bir ilk yarı izledik.

Zoran Barisic'in Serdar Deliktaş hamlesi, ikinci yarıda bambaşka bir Karabükspor'un ortaya çıkmasını sağladı.

Fabiano, Ceyhun Gülselam'ın 90'a giden kafa şutunda adeta yarım metre uzadı ve havada asılı kalarak sezonun kurtarışına imza attı. Serdar'ın 90'a giden kafa vuruşunu da yine aynı güzellikte çıkardı Fabiano...

Dünkü formu ile de formasını Volkan'a kolay kolay vermez Fabiano.

Ahmet Şahin de maç boyunca etkili kurtarışlar yaptı. Advocaat, tel tel dökülen Aatif'a tam 68 dakika sabretti, sonunda Volkan Şen'i görebildi.

Karabük, ikinci yarının büyük bölümünde Fenerbahçe'den daha etkili bir futbol oynadı. Ceyhun, atak başlangıçlarında akıl dolu servisler yaptı.



Volkan'ı beğenmedi

Advocaat, Volkan Şen'i oyuna aldıktan kısa bir süre kenara çağırdı.

Volkan "Ben sakatlanmadım, oynarım" demesine rağmen. Sanki sahada kükreyen bir Fenerbahçe vardı da Volkan Şen'in 10 dakikalık performansını beğenmedi Advocaat! İnanılır gibi değil!

Sow'un şutu Van Persie'ye asist oldu ve Hollandalı yıldız, gol orucunu bozdu; Fenerbahçe'ye 3 puanı kazandırdı.

Barisic, yenik duruma düştükten sonra Yatabare'yi de oyuna alarak 3 forvetle beraberlik golünü aradı.

Fenerbahçe, iyi oynamadığı maçı tecrübesi ve Fabiano'nun mucizevi iki kurtarışı ile kazandı; zirve için yeni hesaplar yapmaya başladı.