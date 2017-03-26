SİZE BİN KERE YAZIKLAR OLSUN!

Galatasaray Genel Kurul üyeleri, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in üyelikten ihracına 'hayır' diyerek; kendi masum halkına kurşun sıkan, devletinin Meclis'ini bombalayan FETÖ'cü hainlere sahip çıkmıştır, destek vermiştir.

Oylamada iki FETÖ'cünün üyelikten ihracına 'evet' diyenlere sözüm olamaz.

Onlar gerçek Galatasaraylı'dır ve gerçek vatanseverdir. Onları ayakta alkışlıyorum.

Benim sözüm, FETÖ'cülere destek olan, kucak açan genel kurul üyelerinedir.

Bin kere yazıklar olsun onlara.

Yüz milyonlarca vergi borcu için devletten destek isteyen Galatasaray Genel Kurulu, dün büyük bir skandala imza atarak devleti bölmeye kast eden hain FETÖ'cü zihniyete kucak açmıştır.

Bin kere yazıklar olsun.

Bu skandal karar, Türk halkınca yok hükmündedir. Bu skandal karar, gerçek Galatasaraylıların gözünde yok hükmündedir.

Ey ülkesini, vatanını, bayrağını seven Galatasaray taraftarı, bu skandal karar, sizlere yapılmış büyük bir ayıptır; ayağa kalkın ve bu ayıbı temizlemek için haykırın ve deyin ki; "15 Temmuz gecesi Şehitler Köprüsü'nde FETÖ'cüler tarafından şehit edilen Galatasaraylıların kemiklerini sızlattınız!"



Gün kenetlenme günüdür

Evet o gece, vatanını ve bayrağını korumak için G3 mermilerine göğsünü siper eden, şehit düşen, tankların altına yatan kahraman Galatasaraylı taraftarlar da vardı. Ülkemiz, FETÖ'cülere karşı kenetlenirken, korkakça yurtdışına kaçan hainlere destek olmak da neyin aklıdır?

Bu kararla kime ve neye hizmet ettiğinizi açıklayın? Bir zamanlar Galatasaray Kulübü, başarıları ile futbolumuzda Türkiye'nin Batı'ya açılan penceresiydi. Dünkü skandal kararı ile FETÖ'ye destek veren, sahip çıkan kulüp durumuna gelmiştir...

Ne acı! Ey gerçek Galatasaray taraftarı!

Gün birlik olma günüdür, gün vatana, bayrağa sahip çıkma günüdür...

Gün, FETÖ'cü zihniyetleri kulüpten temizleme günüdür. Gün, Galatasaray gibi şanlı bir kulübü, FETÖ'cülere bulaştıran, FETÖ'cülere sahip çıkan anlayıştan hesap sorma günüdür...

Unutmayın! Galatasaray Kulübü'nün gerçek sahipleri sizlersiniz. Ne liseliler ne de yönetimlerdir. Bu kulüp, sizindir sizin...