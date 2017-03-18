70 dakika yürürsen...

Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. Dün Fenerbahçe, Konyaspor karşısında hedefsiz kalmış bir takım görüntüsü içindeydi. Dört savunma oyuncusu ve 3 ön libero ile sahaya çıkan Fenerbahçe, 5 dakikada 2 gol yedi. En dramatik olan ise Aatıf, defans oyuncularından daha fazla top çıkardı geriye gelip.

Tamam şampiyonluk yarışına havlu atmış olabilirsin. Ama lig ikinciliği şansın hâlâ devam ediyor.

Sarı-lacivertli futbolcularda bıkkınlık, mutsuzluk, 'bitse de gitsek, aman bu maç da nerden çıktı' ruh hali hakimdi.

Lens bu takımın her şeyi. O olmadan Fenerbahçe sıradan bir takım görüntüsüne bürünüyor. Fenerbahçeli futbolculardaki hedefsizlik, tribünlerde de kendisini gösteriyor. Ülker Stadı'nın tribünlerine gelen az sayıda taraftara ne demeli?

Neler oluyor bu koskoca Fenerbahçe'ye?

Taraftar takıma sırtını dönerken, futbolcular da hedefe sırtını dönmüş durumda...

Özellikle ilk yarıda Fenerbahçe savunması tel tel döküldü. Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Wiel, Konyaspor ataklarında amatörce hatalar yaptılar. Milosevic ve Bajic, Fenerbahçe kalesini adeta şut yağmuruna tuttu. Milosevic belki de hayatının maçını oynadı. Ya Ömer Ali'nin attığı o jeneriklik gole ne demeli?



Advocaat'ın eseri bu!

Daha düne kadar Advocaat'ı göklere çıkaran futbol ulemaları nerede acaba? 7 savunma oyuncusu ile sahaya çıkan teknik adama 'cesur ve yaratıcı futbol oynatıyor' dediler yahu!

Tamam Fenerbahçe defansı dün yol geçen hanı gibiydi, elek gibiydi.

Üç ön libero ne yaptı? Seyretti!

Souza + Mehmet Topal + Ozan dünkü formsuz görüntüleri ile taraftara saç-baş yoldurttu!

Fenerbahçe yönetiminin bir an önce Advocaat'ı gönderip, Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmesi şart! Bu Advocaat ile Fenerbahçe bir adım ileriye gitmedi! Aksine hep geri gitti! Eğer Hollandalı hocayı göndermek için sezon sonu beklenirse, Fenerbahçe ligi ilk 5'te bile zor bitirir.

Dün bakıyorum, çok iyi bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Alper Potuk kullanıyor! Takımın duran top uzmanı Alper Potuk oldu... Yazık çok yazık! Alex'lerden Alper'lere...

Konyaspor takım olarak çok iyi mücadele etti. Kaleci Serkan yediği iki golde de hatalıydı. Sow'un golünden sonra Fenerbahçe tribünlerinden yine çatlak sesler yükseldi. Bir kısım taraftar gole sevinirken, bir bölümü de 'Yönetim istifa!' tezahüratları yaptı.

Fenerbahçe, skoru 3-2'ye getirdiktensonra biraz olsun hareketlendi, Aatıf'ın direkten dönen topu var.

Volkan Şen'in ve Van Persie'nin kaçırdığı net birer gol pozisyonu var.

Dün Fenerbahçe, 70 dakika sahada adeta yürüdü. Sow'un golü, takımı kendine getirdi. Ama puan treni çoktan istasyondan ayrılmıştı!

Helâl olsun Aykut Kocaman'a!

Advocaat'a hocalık dersi verdiği için; Fair Play'dan ödün vermediği için; ilkeli ve dik duruşu için, sahada takımına oynattığı müthiş futbol için... Fenerbahçe'nin ilacı Aykut Kocaman!

Dünkü maçta sol kolu kırılan Fernandao'ya acil şifalar diliyorum.