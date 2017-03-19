Trabzon, seneye şampiyon olur

İki takım da maça kontrollü başladı. İlerleyen dakikalarda Trabzonspor, rakip kalede daha çok görünmeye başladı. Tudor, Trabzonspor'un baskısını kırmak için savunmayı çizgi halinde orta sahaya yakın kurup ofsayt taktiğini uygulattı.

Bordo-mavili hücumcular bu tuzağa fazlasıyla düştüler. Yani bunda başarılı da oldu ilk yarıda Galatasaray.

Tudor, Cavanda; Ersun Yanal da N'Doye sürprizi ile maça başladı.

Akhisar karşılaşmasının kahramanı N'Doye dün de golünü attı ve fırsatçılığını konuşturdu. Golde Castillo'nun payı büyüktü. Yusuf Yazıcı ile direğe takılan Trabzonspor, ilk yarının sonlarında maçı tek kaleye çevirdi.

Trabzonspor, muhteşem tribünler önünde zaman zaman çok iyi işler yaptı. Galatasaray savunmada çok aksadı. Linnes, Castillo'yu ilk dakikalarda durdurdu ama sonrasında o da koridor oldu.



Suda ateş yakıyor

Sarı-kırmızılılarda ilk yarıda Wesley Sneijder sanki hiç sahada yoktu.

Trabzonspor, Galatasaray'ı ilk yarıda kalesinden uzak tutmayı başardı.

Böyle olunca Bruma ve Podolski takımına hiçbir katkı veremedi. İlk 45'te kaleci Onur'a hiç iş düşmedi. Trabzonspor topu biraz daha hızlı çevirip, daha cesur bir futbol oynasaydı daha ilk yarıda işi bitirirdi. Trabzon'da dün seyirci rekoru kırıldı. Kolay iş değil İstanbul'dan bin 200 km uzaklıktaki bir şehirde tribüne 41 bin 461 taraftarı çekmek. Bordo-mavili taraftarların maç öncesi coşkusu müthişti.

İlk yarıda Castillo'nun Yasin'e attığı bir çalım var ki, rakibini adeta Karadeniz'e gönderdi Castillo.

İlk 45 dakikanın sonlarında direğe takılan Yusuf Yazıcı ikinci yarının başında muhteşem bir gol attı. O anda Medical Park Arena tribünlerindeki coşkunun resmi, uzaydan bile görüldü.

Golde Olcay Şahan'ın imzası vardı.

Olcay, Trabzonspor formasıyla suda ateş yakıyor. O ateşli futbolu ile de rakipleri yakıyor, yıkıyor.

Sarısı olan Uğur Demirok'un Podolski'ye yaptığı hareket kırmızı kartı getirdi. Her şey çok iyi giderken Uğur Demirok'un yaptığı sorumsuzluktu.

Neden takımını 10 kişi bırakıyorsun?

Böylesine bir maçta 10 kişi kalmak, gol yemekten bile daha kötü bir senaryo üretebilirdi.



Tudor'un kurbanı oldu

Galatasaray, Trabzonspor'un 10 kişi kalmasıyla rakip kaleye yüklendikçe yüklendi. Fakat Galatasaray, dün gece Tudor'un korkak futbol anlayışının kurbanı oldu.

Trabzonspor 10 kişi kalana kadar Onur'un koruduğu kalede pozisyon üretemeyen bir Galatasaray vardı.

Kırmızı karttan sonra etkili oldu sarı-kırmızı takım. Ama iş işten geçmişti çoktan.

Trabzonspor'daki yükseliş sürüyor.

Şehir ve taraftar havaya girdi.

Camia kenetlendi. Bu birliktelik seneye Trabzonspor'u şampiyonluğa götürürse kimse şaşırmasın.