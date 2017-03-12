Fırat Aydınus ders verdi

Galatasaray, maça 1-0 yenik başladı. G.Birliği, bu sezonun en erken golünü attı. Başkent ekibi, 33. saniyede akıl dolu bir gol attı. Tudor'un üçlü savunmasını adeta bir fişek hızıyla delen Abdul Khalili köşeden ağları gördü.

Bu golden sonra da açık futbolu tercih etti Ümit Özat'ın öğrencileri. Ardından ceza sahasında Carole'ün indirdiği bir top, Ahmet Oğuz'un vücudundan yükselip koluna çarpıyor. Ahmet elini kaçıramıyor. Hakem Fırat Aydınus da penaltıyı verdi. Bana göre de pozisyon penaltı. Selçuk'un penaltı golünden sonra bu kez sarı kırmızılılar, daha etkili bir futbol oynamaya başladı.

G.Birliği ise rakibinin bu baskısını kırıp, kontrataklarla 2. gol için yüklendi.

Maçın bu kadar keyifli geçmesinde G.Birliği'nin cesur futbolunun rolü büyüktü.

Haftalardır yazıyorum. Dün de aynı hataları gözlemledim Muslera'da.

Yan toplara ürkek ve kararsız çıkışı ve çıktığında da topu alamayışı, en çok Tudor'u tedirgin etmiştir herhalde.

Formda Eren'in yokluğunda gol silahı Podolski, gezici bir santrfor gibi mücadele etti. Bazuka gibi şutlar attı rakip kaleye. İlk yarının uzatma anlarında attığı şahane gol, klasına çok yakıştı. 'Ben sezon sonunda bu takımda yokum, Vissel Kobe'ye transfer oldum' mantığında hareket etmedi. Klas futbolculuğunun yanında adam gibi adam olduğunu da belgeledi dün.

Takım iyi oynarken, hatta Selçuk'un penaltı atışı sırasında bile "Yönetim istifa" tezahüratları da neyin nesidir?

Dün tribüne gelen az sayıdaki Galatasaray taraftarına şunu sormak lazım;

'Siz destek olmaya mı geldiniz yoksa köstek olmaya mı?' G.Birliği'nde oynayan Serdar Gürler ve Aydın çok özel oyuncular. Bu iki oyuncuyu izlemek büyük keyif. Maça yenik başlamasına rağmen çabuk toparlandı Galatasaray.

Müthiş ataklar geliştirdi ilk yarıda. Özellikle soldan Rodrigues adeta rüzgar gibi bindirmeler yapıp etkili ortalar kesti. Cimbom, baskılı futbolunun karşılığını ilk yarıda skor tabelasına yansıtmasını bildi.



Üç penaltı da doğru karar

Galatasaray ikinci yarıya daha kontrollü başladı. Penaltıya sebep olan Ahmet Oğuz'un ikinci yarıdaki müthiş şutunu Muslera çıkardı. Ardından macera filmi gibi bir maç izlemeye başladık.

Fırat Aydınus, 2 dakika içinde G.Birliği lehine iki penaltı verdi. İkisi de doğru karardı. İlkinde Chedjou, ikinci penaltıda da Tolga Ciğerci topa elle müdahale etti. Şaka gibi ama iki dakikada iki penaltı... Serdar Gürler'in penaltısını Muslera çıkardı. İkinci penaltıda ise Selçuk Şahin tecrübesini konuşturdu.

Skor eşitlendikten sonra Tudor'dan Sneijder hamlesi geldi. Podolski'nin art arda kaçırdığı iki net gol pozisyonu var ki... Birini Hopf çok iyi çıkardı ama ilk pozisyonda ağları görmeliydi Podolski.

Yine de dün Cimbom'un en iyisi Poldi idi. Galatasaray dün skoru 2-1 yaptıktan sonra ikinci yarıda kontrollü oyuna dönüp, geriye yaslanmanın faturasını az daha puan kaybederek ödüyordu. Ama 90'da Selçuk İnan, harika bir frikik golüyle Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında tutunmasını sağladı.

Cimbom, kazanmayı çok istedi ve başardı.

3 puanı da hak ederek aldı. Dün, 2 dakika içinde bir büyük takım aleyhine üst üste iki penaltı veren Fırat Aydınus, gösterdiği cesaretle tarihe geçti. Üç penaltı kararı da doğruydu. Fırat Aydınus'un cesareti, diğer hakemlerimize örnek olsun.

Fırat Aydınus korkmadı, eyyam yapmadı ve hakem gibi hakemlik yaptı. Müthiş de maç yönetti. Bu sezonun en iyi hakem performansıydı.