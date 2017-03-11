Elmas madeni

Maçın kırılma anı skor 2-0 Aytemiz Alanyaspor lehine iken Emre Akbaba'nın üst direkte patlayan bazukasıydı. Eğer bu şut gol olsa, belki de Fenerbahçe için farklı yenilgi kaçınılmaz olacaktı.

Kaçan bu golden sonra Fenerbahçe yavaş yavaş kıpırdanmaya başladı.

2-0'a kadar savunduğu kanat koridor olan Şener bile kendine geldi.

Mehmet Topal ve oyun lideri Lens dışında sahada adeta hayalet gibi dolaşan Fenerbahçeli oyuncular, bir anda uykudan uyandılar ve sanki iştah şurubu içmiş gibi coşkulu; futbola aç oyuncular topluluğuna büründüler.

İlk 45'te Candeias'ın sol kanattan müthiş bindirmeleri vardı. Aytemiz Alanyaspor, doğru ve hızlı pas alışverişi yaparak 2-0'ı yakalayınca bir anda maçı kazandık havasına büründüler.

Trabzonspor ile oynadıkları maçta defans zaafını erken görüp, daha ilk yarının ortasında iki savunma oyuncusunu değiştiren Safet Susic, dün resmen uyudu.

Evet Alanyaspor'un çok süratli hücumcuları var. Ama savunması çok zayıf. Bu sezon Trabzonspor maçlarında da kalesinde panter kesilen Haydar dün hayal kırıklığı yarattı.

Fenerbahçe'nin biraz kıpırdanması bile skoru 2-2'ye getirmeye yetti. İlk yarının en kötüleri Fenerbahçe adına Şener, Aatıf ve Ozan'dı. Sarı-lacivertlilerin orta sahası ise rakibin hızlı hücumcuları karşısında hiçbir direnç gösteremedi.

İkinci yarıda da iki teknik adam orta sahalara bir önlem almadı. Orta alan çok çabuk geçildi.

Oyunun boyu çok uzadı. Defans oyuncuları ile hücumcular arasında geçen bir maç oldu.



Derslik bir maç oldu

2-1'den sonra maça ağırlığını koyan Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın asisti ve Aatıf'ın golü ile 3-2'lik skor üstünlüğünü yakalayarak müthiş bir geri dönüşe imza attı. Mehmet Topal'ın bu goldeki akıl dolu ara pasının da hakkını teslim etmek gerek. Büyük takım refleksi budur işte!

Alanyaspor ise kötü savunmasının ve takımının bu zaafını kenardan bir türlü göremeyen Safet Susic'in kurbanı oldu.

Maçın ilk 20 dakikasında Alanyaspor'un etkili futbolu ve buna karşılık Fenerbahçe'nin dirençsiz oyunu vardı. Emre Akbaba'nın direkten dönen topundan sonra uykudan uyanan Fenerbahçe, kazanarak ligde ilk 2 (Şampiyonlar Ligi) iddiasını sürdürdü.

Advocaat'ın bugün futbolcularına Alanyaspor maçının ilk yarısını ve ikinci yarısını ayrı ayrı izletip, nerelerde hatalar yaptıklarını tek tek anlatması gerekir. Çünkü Fenerbahçe'nin bu maçtan çıkaracağı büyük dersler var.

Mesela; Alanyaspor'un kötü savunması, Fenerbahçe için dün bir elmas madeni gibiydi. Tecrübe ve refleks; bunu geç de olsa fark etti ve galibiyetin kapısı açıldı.

Fenerbahçe, lige bu kadar erken havlu atacak bir takım değildi. Çünkü kaliteli bir kadrosu var sarı-lacivertlilerin.

Ama direksiyonda bu takımı mutlu sona ulaştırabilecek yetenekte bir teknik direktörü yok.

Eğer Pereira bu takımdan gönderilmeseydi, bugün için Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız aştığını konuşuyor olurduk.

Hatalardan ders çıkarmak lazım.

Tıpkı Karavaiev transferi gibi...

Bilmem anlatabildim mi?