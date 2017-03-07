90 + 6’N GOL

G.Saray, dün Antalya'da İgor Tudor dönemindeki en etkili futbolunu oynadı. Ama karşısında müthiş bir Antalyaspor vardı. Özellikle ilk yarıda hızlı top çevirip, Bruma önderliğinde çok çabuk hücuma çıktı sarı-kırmızılılar.

Bruma ile Josue arasındaki verkaçtan müthiş bir gol doğdu.

Bruma, Josue'nin pasıyla adeta bir ok gibi Antalyaspor kalesine yüklenerek takımını öne geçirdi.

Golden sonra iki takım da gollük pozisyonlar yakalarken, orta alanlar çok çabuk geçildi.

Günün başarılı ismi Josue'nin asistinde Eren Derdiyok, ceza sahası dışından rakip kaleye füze gibi bir şut çıkardı ve top, Fornezzi'nin çaresiz bakışları arasından ağlara gitti.

Bu golden sonra iyice rahatlayan sarı-kırmızılılar, Bruma'nın biraz bencil, biraz da hızlı düşünememesi nedeniyle 3. golden oldu.

Ardından Chedjou'nun büyük hatasını Mbilla affetmedi. Antalyaspor, maç boyunca Eto'o'nun yokluğunu hissetti. Kamerunlu forvetin yerine oynayan Serdar Özkan çok top ezdi; son bölümde de yerine Emre Güral'a bıraktı.

Maçın ilk yarısında bir faul pozisyonuna itiraz eden Tudor, hakem Ali Palabıyık tarafından tribüne gönderilince, Antalyaspor bu fırsatı iyi değerlendirdi.

Çünkü Tudor'un tribüne gönderilişi ile sarı-kırmızılıların 'kenar aklı' da tribüne çıkmış oldu.

Bundan iyi yararlanan Rıza Çalımbay, ikinci yarının başında skoru eşitlemesini bildi.



Galatasaray çok istedi

Futbol hata affetmiyor. İlk yarıda oyun 2-0 iken, Bruma ceza sahasında topa vurmakla, pas atmak arasında git-gel yaşayınca net bir pozisyon kaçtı. Yani 3-0 kaçtı. İşte o dakikada kader ağlarını ördü ve skor bir anda 2-2'ye geldi.

Antalyaspor, Eto'o'nun yokluğuna rağmen dün çok etkili bir futbol ortaya koydu. Oyunu hiç çirkinleştirmeden güzel oyuna katkıda bulundular.

Hep hücumu, hep golü düşündü Rıza Çalımbay'ın öğrencileri.

Bu arada haftalardır Muslera'da bir düşüş var. Özellikle yan toplarda çıkıp çıkmama kararsızlığı yaşıyor. Acemice hareketler de yaptı dün Antalya'da.

Taraftarların yüreğini ağzına getirdi.

Yediği ilk golde de hatalıydı. Son dakikalarda Danilo'nun pozisyonunda da boşa çıktı Muslera.

Bir gol atan, bir topu direkten dönen Bruma, oyunun sonlarına doğru 2. sarıdan kırmızı kart gördü. Bruma'nın ilk sarı kartı o kadar acemiceydi ki; böyle güzel gol atıyorsun.

Bırak doyasıya golün sevincini yaşa; tribünlere neden sus işareti yapıyorsun?

Galatasaray formasını giyen bir oyuncu daha profesyonel davranmalı sahada.

Tam maç berabere bitiyor derken;

90+6'da duran top sihirbazı Selçuk İnan sahneye çıktı. Selçuk, Eren Derdiyok'un kafasına öyle bir top kesti ki Eren'e topu ağlara göndermek kaldı sadece. Bir golden öteydi, altın goldü bu...

Galatasaray, bu galibiyet ile şampiyonluk umutlarına kalan haftalara taşımasını bildi.