Korkak değil profesör!

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, sahadaki futbolcuları germek, sinirlendirmek için elinden geleni yaptı. Hiç uyarma gereği bile duymadan sarı kartını yapıştırdı.

Özellikle Atınç ve Gökhan Gönül'e çok çabuk sarı kartını çıkardı.

Aylardır sahada adeta sinirleri alınmış gibi sadece futbol oynamayı düşünen Quaresma'yı bile çıldırttı hakem. Ve hakemin kötü yönetimi yüzünden Quaresma cezalı duruma düştü. Tabi Gökhan Gönül de...

Beşiktaş oynamak; Çaykur Rizespor da oynatmamak için sahaya çıkmıştı.

Beşiktaş dün, pas oyununu abarttı.

Hatta bazı dakikalar arasında üst üste Barcelona'dan bile daha fazla pas yaptı siyah-beyazlılar.



Rakiplerin başı dönüyor

İlk yarıda konuk ekip, Edomwonyi ile soldan etkili iki atak geliştirdi.

Gökhan Gönül, Edomwonyi ile baş etmekte zorlandı. Ama ilk yarıda yüreği ile mücadele eden oyuncuların başında gelen Gökhan Gönül attığı golle takımını öne geçirdi. İlginç bir gol oldu. Çünkü sol bek Adriano ortaladı, sağ bek Gökhan Gönül ağları gördü. Beşiktaş'ın kaleyi bulan ilk şutu gol oldu dün. Kara Kartal, aman vermeyen pas oyunu ile rakiplerini perişan ediyor, yoruyor, başını döndürüyor.

Ey Şenol Güneş'e korkak hoca diyen bazı futbol ulemaları... Maçları iyi izleyin. Ya da ezbere yorum yapmayın...

Dün Şenol hoca, Gökhan Gönül ile sizlere iyi bir ders verdi.

Beşiktaş'ın iki beki, ileri çıkıp takımını öne geçirdi. Korkak hocanın takımında iki bek, bunu yapıyor. Hâlâ korkak hoca öyle mi? Bırakın bu işleri... Maça gidin maça. En son ne zaman tribünden bir maç izlediniz acaba?



Şenol Güneş farkı

Bu arada haftalardır müthiş futbol oynayan Quaresma'ya 64'te oyundan çıkarken sergiledigi sinirli hareketler yakışmadı. Quaresma hep sahada kalmak istediği için bu tepkiyi gösteriyor.

Şenol hoca da bunu bildiği için oyuncusunu anlayışla karşılıyor. Dün Cenk Tosun, bu sezonki en etkisiz maçlarından birini oynadı.

Kweuke ise Marcelo'nun markajından kurtulamadı. Marcelo her maç üzerine koyan bir futbolcu. Sürekli kendisini geliştiriyor. Gökhan Gönül, Beşiktaş forması altında resmi maçlardaki ilk golünü attıktan sonra eski süper günlerinden kesitler sundu.

Beşiktaş tribünleri ise her zamanki gibi dün de muhteşemdi. Maçın son anlarında Marcelo, Kweuke'yi bir kez kaçırdı ama Atınç kademeye girip adeta golü önledi. Beşiktaş dün de kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. En önemlisi bu takım, tarihi puan farkını yakalamasına rağmen rehavete kapılmıyor. Oyun disiplininden hiç uzaklaşmıyor. Bu da Şenol Güneş farkı!