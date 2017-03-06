Mehmet Topal el koydu!

Osmanlıspor maça kendi evinde oynuyormuş gibi bir öz güven ile başladı.

Çünkü Ülker Stadı'nın tribünlerinde az sayıda taraftar vardı.

Bu az sayıdaki taraftarın sesi de ne Fenerbahçe'yi ateşlemeye yetiyordu ne de rakibi baskı altına almaya...

İlk yarıda daha baskılı oynayan ve futbol adına olumlu işler yapmaya çalışan taraf Osmanlıspor'du.

Konuk ekip, hızlı çıkıp, orta alanda baskı yaparak Fenerbahçeli futbolcuları öne doğru değil, geriye doğru koşturdu.

Maher ve Ndiaye biraz gününde olmuş olsaydı daha ilk yarıda Osmanlıspor skor üstünlüğünü yakalardı.

Başkent ekibi, daha ilk yarıda Fenerbahçe kalesine tam 11 şut attı.

Hep söylüyorum yine söyleyeyim;

Lens dışında Fenerbahçe'de yaratıcı oyuncu yok.

Mehmet Topal, Souza ve Ozan'dan yaratıcılık beklemek hayalcilik.



Advocaat çok geç kaldı

Skor üretecek Sow, Van Persie de yedek kulübesinde...

Fenerbahçe'nin ilk yarıda Souza ile bulduğu net gol pozisyonunda ise Karcemarskas kalesinde devleşti.

Fenerbahçe üçüncü bölgede etkisiz ve pozisyona bile girmekte zorlanırken, Advocaat'tan Volkan Şen hamlesi geldi. Oysa Sow ya da Van Persie'yi oyuna alarak ikinci yarıya başlamak daha akılcı olurdu. Osmanlıspor, Bifouma ve Regattin ile çok net fırsatları gole çeviremezken, Lens ve Fernandao'nun kale önündeki şutlarında Karcemarskas inanılması güç kurtarışlar yaptı.

Tam 73 dakika bekledi Advocaat, Van Persie ve Sow hamlesi için. Ne bekliyorsun bu kadar. Bu maçı kazanmaktan başka çaren yokken.



Karcemarskas devleşti

İkinci yarıda tempo yükselirken iki takımın da zaafları daha fazla ortaya çıktı. Osmanlıspor enine değil dikine oynarken, baskı yediği anlarda savunmada büyük sıkıntı yaşadı.

Fenerbahçe'nin ise orta alanı oyundan düştü. Gecenin en etkili ismi Karcemarskas oldu. Litvanyalı kaleci müthiş kurtarışlar yaptı.

Ama Mehmet Topal'ın topu elle kontrol ederek attığı füzesinde yapabileceği hiçbir şey yoktu.

Mehmet Topal dün attığı golle Fenerbahçe'ye hayat verirken; "Yönetim istifa" seslerinin yükselmesini önleyemedi.



Skoru hakem belirledi

Fenerbahçe taraftarı dünkü galibiyete rağmen, yönetimin gitmesini istiyor ve bu yüzden tribüne gelmiyor.

Dün Osmanlıspor, hücum hattındaki futbolcularının beceriksizliği yüzünden kazanabileceği maçı kaybetti.

Advocaat ise korkaklığından 73. dakikada vazgeçince sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla galibiyeti hak etti.

Hakem Alper Ulusoy verdiği gol kararıyla maçın sonucunu belirledi.

Futbolun efendisi olarak gösterilen Mehmet Topal dün elle kontrol ederek attığı golle bu izlenimini yerle bir etti.