Takım bu kez ışık verdi

Yeni sezon öncesi ilk ciddi sınavını Zilina karşısında veren Trabzonspor, daha diri, daha mücadeleci ve daha ofansif bir kimlikle sahadaydı.

Her iki yarıyı farklı değerlendirmek gerekirse, ilk yarıdaki hücum gücünün tamamen Yusuf Yazıcı ve Castillo üzerinden, ikinci yarıda ise Bongonda ve Olcay üzerinden yapıldığını söyleyebiliriz.

Artık teknik direktör Ersun Yanal, kendi oyun kimliğini biraz daha takıma adapte etmiş ve ideal kadrosunu da büyük oranda şekillendirmiş gözüktü.

Ancak, takıma en az iki, bana göre ise üç takviye daha yapılacağını varsayacak olursak, takımda çok şeyin değişeceğini söylemek mümkün.

Özellikle ofansif anlamda forma kapmak isteyen isimlerin yapılacak olan takviyelerden sonra bugünkü mücadeleleriyle formalarını koruması biraz zor gözüküyor.

Kısacası transferler gelirse forma aslanın ağzında olacak.