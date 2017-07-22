Kim top kullanacak?

Trabzonspor ikinci hazırlık maçında sistem oturtma çabalarına devam etti. Geçtiğimiz sezonki oyun kurgusunda özellikle beklerin hücuma daha fazla katkı yapmamaları nedeniyle sıkıntı yaşayan teknik direktör Ersun Yanal, Dorogi ile oynanan maçta da bu kurgu üzerinde durmaya çalıştı.

Özellikle ilk yarıda rakip takım yarı sahaya adeta set çekti.

Hazırlık maçlarında bu tarz rakiplere oynamak her zaman zordur. Aslında bu tür rakiplere karşı oynamak ne derece doğru bu da eleştirilir. Çünkü Türkiye'de bu tarz oyunu kendi sahasında kabullenen takım sayısı oldukça az.



Castillo'nun yetenekleri

Maçın ilk yarısında Kucka'yla savunmadan alınan topları ileriye taşımaya çalışan bordo-mavili takım, stoperde bu becerilere sahip bir oyuncunun olmayışının eksikliğini hissetti.

İkinci yarıda ise rakibin direncinin de azalmasıyla daha iyi bir Trabzonspor ortaya çıktı.

Özellikle Castillo'nun bireysel yetenekleriyle pozisyon yaratma çabasının yanı sıra, oyuna sonradan giren Onazi'nin orta sahada rakibi biraz daha ısırması olumlu hareketler olarak dikkat çekti.

Sonuç olarak; hazırlık maçlarında alınan skorların bir önemi yoktur ancak bireysel olarak bazı oyuncuların sürekli üzerine koyuyormuş gibi gözükmesi bu maç için öne çıkan detaylar oldu.