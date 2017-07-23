Takviye şart oldu

Bir takımın orta sahası normal şartlarda hem mecaz hem de gerçek anlamıyla köprü olmalı. Savunmayla hücum, hücumla savunma arasında geçişi, yardımlaşmayı sağlayan bölge olması hasebiyle. Köprü ayağı olarak Trabzonspor orta sahasında forma giyen oyuncuların performans itibariyle kendilerini taşıyacak enerji ve sürekliliği yoktu. Biraz Yusuf, bireysel becerisi, hırsı, oyunda kalma isteğiyle sivrildi.

Aytaç biraz çabalasa da genel olarak beklenen katkıyı vermedi. Okay fiziksel olarak daha diri gözükse de halen antrenman eksiklerinin olduğu belliydi.

Savunma ise inanılmaz kırılgan ve ağır. Göbekte Uğur ve Medjani ikilisi formsuz gözüktü. Bu görüntünün sembol olarak taşıdığı anlam şu: takviye şart… Oyuncularının bir kısmının performansından ziyade vücut dillerini ele almak gerek. Aşılması gereken sıkıntıları olduğu bariz ve bu yüzden bu tip maçların adı hazırlık maçı. Şimdilik takımdan yayılan ışık önünü zor aydınlatıyor.

Kanat bek oynayan Abdurrahim daha fazla şans bulmalı. Geçen sezona göre avantaj hiç değilse elde bir takım adayı var. Yani 1-1 doğru takviye ile daha oturaklı hale gelebilir bu takım.

Kısacası hazırlık maçları bize gösterdi ki yine vurguluyorum takviye şart.