Güneş çarpar!

Şenol hoca nev-i şahsına münashır bir insan.

En önemli özelliklerinden biri; derdini söylemeyi sevmez, bekler ki birileri onu anlasın.

Anlaşılmadığını görünce daha da anlaşılmaz olabilir.

Sonra beklenmedik açıklamalar ve uygulamalarla tavrını sergiler.

Burak ve Volkan Şen konusunda anlaşılmadığını düşünüyor.

Olabilir, siz istersiniz yönetim de almayabilir!..

Burak'ın yerine Negredo, Volkan yerine de Lens geldi.

Bence ikisi de camianın daha çabuk kucaklayacağı isimler olduğu için bu hamle doğruydu.

Şimdi genel beklenti Şenol hocanın Volkan ve Burak yerine alınan iki oyuncuya tavır koyup oynatmayacağı şeklinde.

İşte bu konuda çok yanılıyorlar ve hayal kırıklığı yaşamaları kesin sayılır.

Neden?

Birincisi Şenol hocanın en önemli özelliklerinden biri de adaletli olmasıdır, kafa karışıklığı geçtiği zaman futbolun gerçeklerine göre hareket eder.

Gomez, Sosa, Talisca, Aboubakar'ın hangi haftalarda oynamaya başladığına bakarsanız bu gerçeği göreceksiniz.

O nedenle Beşiktaşlılar rahat olsun; Güneş birilerini çarpacak ama çarpılacak olan Beşiktaş'ın oyuncuları değil rakipleridir!



Yeni Atom Karınca Medel

Ele avuca sığmaz bir oyuncu, enerjisi bitmek bilmiyor. Adeta nükleer güç. Tam olarak hazır olduğunu da düşünüyor, o nedenle oynamamaktan son derece rahatsız.

Güneş'i tanımıyor, tanısa bu kadar rahatsız olmazdı; ama tanımıyor olması da bir o kadar doğal.

Zamanla ikisi de birbirini anlayacak ve Medel, başta Şampiyonlar Ligi maçları olmak üzere Beşiktaş'a büyük katkı sağlayacaktır.



Oğuzhan ve Luce'nin değişen penceresi

Önce Milli Takım'a çağırılmadı sonra büyük tepki geldi ve ardından Ozi'ye milli davet yapıldı. Neresinden tutsanız elinizde kalacak bir uygulama. Trajikomik!..

Hangi sebeple olursa olsun madem almadın kararının arkasında dur Lucescu, yok seni aşan bir şeyler varsa ezdirme kendini bu kadar.

Sen bana yıllar önce, "Hasta anne baba ve yedi kardeş ile dokuz metre kare bir evde büyüdüm, hâlâ dünyaya o evin penceresinden bakıyorum" demiştin.

Çok etkilenmiştim.

Sanırım artık başka bir pencereden bakıyorsun Mircea; üzüldüm!



Algı operasyonları!

Beşiktaşlılar dikkat, bu sezon algı operasyonları sezonu.

Kebapçı, mebapçı hepsi bahane; bu sezon en çok 'algı' kelimesini duyacaksınız.

Misal, Talisca'nın rakibini ittiği pozisyonda kırmızı kart isteyenler, Fenerbahçe maçında Skrtel'in bariz gol şansından atılmayışını es geçtiler… Aynı şekilde Talisca'ya faul yapan Bursalı oyuncunun ikinci sarıdan atılması gerçeğini de kimse umursamadı.

Hikaye bu kadar basit.

Beşiktaş ve Trabzon aleyhine olan pozisyonlar irdelensin, inciği cıncığı çıkarılsın; başta Fenerbahçe olmak üzere diğerlerinin pozisyonları şöyle bir geçiştirilsin.

Amerikalılar'ın dediği gibi; algı gerçektir! Sen algı oluştur, millet gerçek sansın!



Ersun Yanal ne yaptı?

Ersun hocanın yaptığı şu; intihar! Ne olmuştu önce onu hatırlayalım… Fenerbahçe maçında Trabzon öne geçmiş, Burak Yılmaz sakatlanınca da onunla benzer oyun karakterine sahip Rodallega yerine N'doye oyuna girince Yanal çok eleştirilmişti… Sonra bu eleştirilere cevap verdiğini zanneden Ersun hoca, bu kez Göztepe maçına Rodallega- Bongonda ikilisiyle çıkıp hepimize ders vermişti! Yanlış yoldasın Ersun hoca… Göztepe deplasmanı başka, Fenerbahçe deplasmanı başka. Sen yaptığın tercihlerle iki deplasmanı da yanlış değerlendirdin ve ikisinde de yanlış kadro çıkardın, gerçek bu.



Kocaman masallar

Aykut Kocaman bu sezon basın toplantılarıyla gündem olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Hoca üçte üç yaptı... Önce kendi takımını bırakıp Trabzonspor'lu oyunculara gösterilmeyen kırmızı kartlar olduğunu söyledi, bu hocanın gözünün hep komşunun tavuğunda olduğunu gösterir; elde var birdi… Vardar maçı sonrası konuşacak bir şey olmadığını söyleyip basın toplantısını terk etti, bu ikiydi... Son maçta ise içi boş parantezler gönderip arkasına ağır kelimeler saklamaya çalıştı ve hedefinde kendisini eleştirenler vardı.

Fenerbahçe, Aykut hocayı tercih ederek 'Kocaman bir yanlış' yaptığını en kısa zamanda anlayacak gibi görünüyor.

Gidişat öyle. Çünkü kimse sahadaki gerçekleri bırakıp hocaların anlattığı masalları dinlemek istemez.

Dinlese de bir yere kadar!..

