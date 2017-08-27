Talisca’yı rahat bırak arkadaş!

Sezon başı yüklemeleri yeterince yapılamayınca tempolu antrenmanların boyunu Ağustos sonuna kadar uzatan Şenol hoca takımın temposunun düşeceğini biliyordu.

Bunu bildiği halde Medel gibi bir nükleer gücü niye kullanmaz inanılır gibi değil.

Bursaspor'un orta sahadaki baskısı ve faulle karışık bozan oyunu hem Atiba'yı çok yordu, hem de Oğuzhan- Talisca bağlantısını kopardı.

Beşiktaş beklenen pas trafiğini yapmakta zorlanırken gol, Kartal'ın yarım yamalak baskı kurduğu dönemde, beklenmeyen bir isimden, Tosic'ten geldi.



Gerilim içine girdiler

Aynı Tosic savunmadaki görevini de iyi bir şekilde yaparken yeri gelince öne çıkıp Cenk'e harika bir top atmayı da ihmal etmedi.

Beşiktaş ikiyi ararken kontratakla Bursa beraberliği sağlayınca Siyah-Beyazlı oyuncular garip bir gerilim yaşamaya başladılar.

İkinci yarının başlarından itibaren ise gerilim katsayısı düşmüş, pozitif futbol oynamaya çalışan bildiğimiz Beşiktaş'tan esintiler izledik. Yaklaşık 20 dakika süren baskı yine bir duran top sonrası ikinci golü getirdi.

Bu kez atan defansif orta saha Atiba'ydı...

Forvetler o arada ne yapıyordu derseniz, Cenk en iyi gününde değildi, en azından daha iyi günleri olmuştu...



Yenilere süre gerekiyor

Nitekim son 20'de Yeni transfer Negredo ile Cenk yer değiştirdi.

Muhteşem tribünler, gerilim katsayısı yüksek bir maça yeni bir transferin son dakikalarda girip anında adapte olması kolay değil.

Negredo'da zorlandı. Şampiyonlar Ligi kapıya dayanmışken yenilere biraz daha fazla süre vermek akıllıca olabilir.

Q7'ye bir dost tavsiyesi; lütfen frikiklerde Talisca'yı rahat bırak aksi halde seni en çok sevenleri bile küstüreceksin haberin olsun..!