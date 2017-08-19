İşin sırrı ters toplar!

Şampiyon Beşiktaş müthiş bir özgüvenle oynarken oyunu geniş alana yayarak Kasımpaşa'nın pilini bitirdi. Şenol hocanın bu sezon en çok istediği şey ters toplar. Sadece ilk yarıda yedi-sekiz ters top atıldı.

Rakibin enerjisini tüketmek istiyorsanız yapmanız gereken ilk şey isabetli ters toplar atarak oyun bölgesini istediğiniz zaman değiştirmek.

Beşiktaş Caner, Pepe, Tolgay ve Talisca'nın ters toplarıyla Kasımpaşa'yı bolca top peşinde koşturdu.

Şunu belirtelim Beşiktaş antrenmanları hâlâ çok tempolu ve bir anlamda sezon başı yüklemeleri sürüyor.

Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi maçlarına kadar Kartal'ın vites yükseltmesini bekletmemek gerek.

Bu süreçte kaliteli ayaklarla sonuç almayı hedefleyeceklerdir. Dün de bunu yaptılar. Caner ve Quaresma öne çok baskı kurmasalar da kaliteli ortalar yaptılar. Cenk'in altı pasa girmişken gol yerine asisti düşünmesi harikaydı. Babel'i gol dışında görmedik, attığı golde topun gerisinde kalması ofsaytı bozdu. Akıllıcaydı.

Kasımpaşa'da Mahmud Hassan yani nam-ı diğer Trezeguet çok etkili bir kanat oyuncusu. Alman Neumayr da iyi bir on numara. Attığı gol muhteşemdi.

Bu golde Fabri'nin çaresiz kalışı önde oluşundandı. Bir adım geride olsa topu çıkarabilirdi.

Beşiktaş genel olarak disiplinli oynadı, Kasımpaşa ısırmak yerine beklemeyi tercih etti. Sezon başı olduğu için bu da normal henüz hiçbir takım 60-70 dakika koşup, rakibi bozacak durumda değil.

Şenol Güneş hoca son yirmi dakikada Lens ve Medel'i sahaya sürerek iki açıdan doğru bir hamle yaptı.

Birincisi takım yorulmuş ve taze kana ihtiyaç vardı, ikincisi önümüzdeki hafta kendi seyircisi önüne çıkacak olan yeni transferleri hazırlamak önemliydi.

İşin ilginç yanı değişikliklerin hemen ardından Trezeguet'in sıradan vuruşu Fabri'nin hatasıyla ağları bulunca bitti sanılan maç sil baştan oldu. Şenol hoca son hamlesini Negredo'yu oyuna alarak yaptı. Böyle bir maçta iki puan kaybetmek yol kazasıdır, telafisi de vardır.

Her ikisinin de geçmişte yaptıkları Beşiktaş'ta yapacaklarının teminatıdır.

Hoşgeldiniz beyler…