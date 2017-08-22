Kocaman tehlike!

En tepedeki Sayın Cumhurbaşkanımızdan sokaktaki en sıradan futbolsevere kadar hepimizin ortak dileği, kalite yükselirken gerilimin azaldığı bir lig izlemek. Tüm yönetici, teknik adam, futbolcu ve medya mensubunun ilk görevi bu amaca hizmet etmek olmalıdır. Peki yapıyor muyuz?

Bana göre bir çok kişi itidalli davranıyor ama aynı özeni göstermeyenler de var.

En büyük tehlike Fenerbahçe'nin başarısızlığı!

Aykut Kocaman iki beraberlik sonrasında hemen sazın tellerini germeye başladı ve kendi takımındaki eksiklik ve aksaklıkları anlatmak yerine, Trabzonspor'dan neden oyuncu atılmadığı üzerine konuştu. İşte en büyük tehlike bu; kendi hatalarını düzeltmek yerine başkalarına saldırıp ortamı gerenler. Umalım ki Aykut Kocaman'ın ki bir dil sürçmesi olsun, aksi halde bu mantıkla daha doğrusu bu mantıksızlıkla devam ederse ortamı durduk yere germesi an meselesidir.



Şapkayı önünüze koyun

Daha sezon başındayız ve uyarmak bizim görevimiz. Herkes büyük yatırım yaptı ama sadece bir tek takım tam olarak karşılığını alacak. Yani "Ben şampiyon olacağım" diyen herkes aynı zamanda olamayacağının da hesabını yapmalı ve bunu şimdiden kabullenmeli.

Hakemleri demeçlerle etkileme modası bundan sonra da devam edecekse ne video hakem, ne de başka bir şey kurtarmaz bizim futbolumuzu ve asla gerilimi düşüremeyiz. Herkes şapkasını önüne koymalı ve kendi takımına bakmalı, hikaye bu kadar basit.

Dikkat edin Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir cephesi rahat, onlar hiçbir rakiple ilgili konuşmadan kendi işlerine bakıyorlar. Çünkü takımlarına güveniyorlar.

Galatasaray'ın oynadığı futbol ortada, Beşiktaş'ın kadrosu ve özgüveni malum, Başakşehir'in de öyle. Trabzonspor camiası da yapılan transferler ve şu ana kadar ortaya çıkan tablodan memnun. Tek memnun olmayan ligde ve Avrupa'da başarısız sonuçlar alan Aykut Kocaman. Aykut hoca kendi memnuniyetsizliğini tüm lige yaymak yerine, işini iyi yapmaya odaklanmalı.

Ortalığı gerecek açıklamalar yaparak şampiyon olacağını sanıyorsa büyük bir yanılgı içinde.



Futbol keyfi kaçmasın

Dedim ya henüz sezon başındayız ve 40 yıllık tecrübeyle uyarmak bizim görevimiz.

Şimdi gelelim favorilerimize… Galatasaray, Samet Aybaba dönemindeki Beşiktaş gibi; ilk yarı üst üste ağır darbeler vurduğu rakibini devirirse deviriyor, deviremediği zaman ikinci yarılarda büyük sorun yaşar. Aybaba döneminde Beşiktaş bu sorunu derinden yaşayıp şampiyonluğu kaybetti. Galatasaray için bu tehlike az değil. Beşiktaş'ın en büyük sorunu yenilerin hâlâ takıma tam uyum sağlayamamış olması. Kartal üstelik bir de Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak.

Ş.Ligi'nden elenmesi muhtemel Başakşehir kaliteli ve alternifli bir kadro kurdu.

Bu yüzden avantajlı durumdalar Trabzonspor'un en azından bir 10 numaraya ve bir de cesur teknik adama ihtiyacı var.

Uzatmayalım; takımlar birbirinden güçlü, harika bir yarış bizi bekliyor; kimse kendi keyfi için tüm futbol ailesinin keyfini kaçırmasın. Dikkat!