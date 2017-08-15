Beşiktaş bir adım önde

Beşiktaş, seyircisinden mahrum çıktığı maçta lige iyi başlamayı bildi. Geniş bir kadroya sahip olan siyah-beyazlıların kalitesi de ligin üzerinde. Kartal, Pepe tecrübesiyle savunmasındaki arızaları azalttı, Atiba'nın artık çok ciddi bir alternatifi var:

Medel. Gökhan Gönül iyileşene kadar Şampiyonlar Ligi maçları ve derbilerde Atiba'yı savunmanın sağında görebiliriz.

Çünkü Medel, Şenol hocanın istediği türden ısıran bir ön libero.

Stoper konusunda bu hafta gelişmeler olması muhtemel. Vida konusunda girişimler sürüyor, eğer Dinamo Kiev 2 milyon euro'yu kabul ederse Vida da Beşiktaş kadrosuna katılır. O takdirde hem rotasyon seçenekleri çok artar hem de Şampiyonlar Ligi'nde de Kartal için yeni ufuklar açılır.

24 Ağustos'ta iyi bir kura çekilmesi halinde Beşiktaş Devler Ligi'nde beklentilerin üzerine çıkabilir. Beşiktaş böyle; peki rakipler ne halde derseniz, Trabzonspor'u beğendim. Kucka çok katkı yapar, Burak zaten neler yapabileceğini daha ilk maçta gösterdi.

Trabzonspor yarışın içinde sonuna kadar olacaktır.

Ersun Yanal'ın iyi savunmacıları var, hücum hattı da mükemmele yakın.

Bütün mesele aradaki bağlantıyı kuracak ortadaki oyuncular. Okay yetenekli bir oyuncu ama tecrübesiz, Kucka'nın sezon boyu göstereceği performans belirleyici olacaktır. Bongonda bu haftaki Fenerbahçe maçından itibaren özellikle deplasmanlarda çok öne çıkar. Taraftar sezon boyu desteği kesmezse işleri kolaylaşır.



Umut pompaladılar

Başakşehir geçenki gibi, belli bir standartları var ama bu sezon kadro kaliteleri ve derinliği de arttı. Yarışın içinde olacaklardır. Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, ligin en tecrübesiz rakibi karşısında üstelik seyirci avantajına da sahipken kazanamadı.

Dolayısıyla lige iyi başlayamadılar.

Aykut hocanın maç sonrası "Şampiyon olacağız" diye umut pompalamasının sebebi bu. Şampiyon olacaksanız zaten bunu cümle alem görür ve sizin söylemenize pek gerek kalmaz.

Yok siz bunu söylemeye gerek duyuyorsanız, camianın güvenini kaybetmekten korktuğunuz açıktır. Geçen sezon Lens'le ayakta kalmaya çalışan Kanarya, bu sezon da Valbuena'nın sırtına yüklenecektir. 36 yaşındaki 'Küçük Dev Adam' bu yükü ne kadar taşır, tartışılır. Çünkü etrafında kendisine ayak uyduracak çok fazla oyuncu yok.

Galatasaray çok transfer yaptı, kaliteli oyuncular aldılar ama o kalite Tudor'la ne kadar sahaya yansır merak konusu.

Bu konuyu önümüzdeki haftalarda daha iyi değerlendirebiliriz. Öyleyse ilk haftayı özetleyelim; Beşiktaş yine bir adım önde. İşin kestirmesi bu.