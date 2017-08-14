Pepe Kartal gibi uçtu

Beşiktaş'ın kadro derinliği Çanakkale Şehidi Kazım'ın şiirinde söylediği gibi; biz on bir arkadaşız lakin arkamız daha var! Sahadaki on biri zaten biliyorsunuz ben olmayanları sayıyorum; Negredo, Lens, Medel, Adriano, Gökhan Gönül, Gökhan Töre, Tolgay… Şu olmayanların hangisi, bu ligin diğer iddialı kadrolarında yer almaz ki!?

Bu kadro derinliği Beşiktaş'ın en büyük avantajı.

Dün seyircisinden yoksun olan Kartal tam havaya giremedi. Bunun bir sebebi de Antalyaspor'un maçın ilk dakikalarından itibaren yaptığı seri fauller. Cüneyt Çakır'ın onca faulü uzun süre kartsız geçmesi şaşırtıcıydı. Beşiktaş'ın yıldızları tekme yemekten üç pas üst üste yapamadılar.

Tabii tekme de bir yere kadar, Talisca'yı düşürdün, Pepe'nin vuruşu direkten döndü, Caner'i ittin, Babel'i çektin derken Pepe bir Kartal gibi yükselip golünü attı.



Farkı belli olacaktır

İki milyar dolarlık bir marka değerinden söz ediyorsak onu korumak en başta hakemlerimizin görevi. Premier Ligi dünyanın en iyisi yapan, en başta adil oluşudur.

Korunan yok, kollanan yok, eyyyam yok. Bizde de olması gereken bu. Beşiktaş oynamaya çalışan takım, rakibin niyeti ise oynatmamak, FİFA'nın hakemlere tavsiyesi tam olarak bu noktada devreye giriyor; oynayana prim tanı! Kartal'ın derin kadrosu ligin ilerleyen haftalarında farkını ortaya koyacaktır ama ilk haftalarda bazı aksaklıklar yaşanabilir. Beck bekleneni veremezse ki, dün fena değildi, Atiba sağ beke geçer Medel orta sahaya. O zaman daha dengeli bir takım olur Beşiktaş.

Beşiktaş genel olarak oyunu kontrol altında tuttuğu maçta çok fazla yorulmadan fazla pozisyon da vermeden sezona kazanarak başladı. Hayırlı olsun. Cüneyt Çakır'ın verdiği penaltı kararı için şunu söyleyeyim; büyük takım penaltısı.

Böyle bir maçın seyircisiz oynanması son derece sıkıntı vericiydi. Marka değeri konusuna tekrar gelecek olursak tribünlerin boş olduğu yerde marka değerinden falan söz edemeyiz. Hiçbir günahları olmayan 40 bin Beşiktaşlı parasını verdikleri maçı izleyemediler, yazık! Beşiktaş bunca transferi niçin yapıyor?

Kimse izlemesin diye mi? Uzatmayalım, Pepe Kartal gibi uçtu golü attı ve şampiyon da bıraktığı yerden devam ediyor.