Adalet savaşçıları

Ben böyle "adil" insanları seviyorum; sadece işlerine geldikleri zaman adalet isteyenleri. Misal, Quaresma hak ettiği halde atılmadı ya, Beşiktaş adaletsiz bir hakemle kazanmış oldu! Vay vay vay… Bu arkadaşlara "sadece kendi seçtikleri" haftalarda hakkaniyetli hakem lazım! Yine misal; Bursa'da Bülent Yıldırım'ı hiç beğenmemişler… Oysa önceki hafta Fırat Aydınus Beşiktaş'ı doğrayıp şampiyonluğu riske atarken hiç birisinin adalet, hakkaniyet, alın teri gibi bir kaygıları yoktu.

Dahası Beşiktaş'a yapılan haksızlıklara bu kaygıyla karşı çıkmayı akıllarından bile geçirmediler. Tıpkı Bülent Yıldırım'ın eski hatalarını unutmaları gibi her şeyi bir anda unuttular!

Derbide Fırat doğradı ya, Bursa'da Bülent niye doğramamış, onun derdindeler.

Özetle; Beşiktaş doğranmayınca kollandı sanıyorlar!



Algıya karşı tek yumruk

Herkes istediği algıyı yapsın, Beşiktaş sezon başından beri bu ligin en iyi futbolunu oynadı ve oynuyor. Türkiye'yi Avrupa'da başarıyla temsil ettiler, iyi futboldan taviz vermeden devlere kafa tuttular.

Napoli'yi, Lyon'u, Olimpiyakos'u devirdiler.

Bunların hiçbiri tesadüf değil sürekli çalışmanın ürünüydü. Şenol Güneş ilk geldiği günden itibaren bu takımı iyi paslaşmaya, iyi hücum etmeye, iyi futbol oynamaya teşvik ediyor.

Beşiktaş iyi oynayarak zirveye çıktı ve aynı şekilde iyi oynayıp kazanarak yerini koruyacak inşallah. Kartal iki maçı arka arkaya düşünmeden, sadece o günkü rakibine motive olup, her hafta alın teriyle kazanacak ve hak ettiği şampiyonluğa azim, inanç ve kararlılıkla yürüyecektir.

Sezon başı kampından itibaren yaptığı çalışmalar bugünler içindi. Aboubakar, Quaresma, Babel, Demba Ba, Oğuzhan, Tolgay, Atiba, Marcelo, Gökhan, Caner, Cenk Tosun gibi yıldızları da bu zor günleri kolay geçmek için hazır durumdalar.

Aile ortamında çok çalışan, zor günlerde algı operasyonlarına karşı tek yumruk olan Beşiktaş, kalan üç maçı da iyi bir şekilde tamamlayarak hedefine ulaşacaktır.