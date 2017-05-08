Fırat kalkanı

Beşiktaş evvel Allah takır takır top oynadı… Fenerbahçe ilk dakikalarda gol yememek adına önde basmaya çalışırken enerjisini erken tüketti. 15. dakikadan itibaren oyunu rakip sahaya yıkan Beşiktaş karşısında Fenerli oyuncuların yapmaya çalıştıkları tek şey her fırsatta dinlenmeye çalışmaktı.

Nefes alacak halleri kalmadı.

Quaresma sağ kanattan, Babel soldan, Aboubakar ortadan bindirdikçe baskı dayanılmaz boyutlara ulaştı. Bu güneşe kar dayanmazdı, nitekim devre biterken Beşiktaş aradığı golü buldu.



Kırmızı ve penaltı gitti

Bu arada ilk yarıda Tolgay'a dirsek atan Alper kırmızılıktı, Hasan Ali'nin kendini Babel'in önüne atması da net penaltıydı.

Fırat Aydınus göremedi diyelim… İkinci yarıda Salih ve Ozan'ı oyuna alan Advocaat aslında orta sahadaki direnci düşürerek büyük risk aldı. Oyunun tek hakimi olan Beşiktaş üst üste goller kaçırarak maçı kotarma şanslarını teperken Fenerbahçeli oyuncular da üst üste faullerle ikinci sarıdan eksildiler.

Beşiktaş rakibin 9 kişi kaldığı ortamda oyunu rölantiye alırken Fenerbahçe serseri toplarla belki bir beraberlik kurtarabilirim derdine düştü. Zaten sayısal olarak eksildikleri için başka bir şansları da yoktu.

Maçın son saniyelerinde ceza sahasına Kjaer'in gönderdiği ortada Fabricio Emenike'nin faulü nedeniyle topu alamadı ve o top gol oldu. Beşiktaş çok rahat ve farklı kazanabileceği bir maçı; net penaltıyı vermeyen, goldeki faulü görmeyen Fırat Aydınus yüzünden beraberlikle tamamladı.

Kaleci Volkandan sonra Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu Fırat Aydınus'tu. Sanırım bu arkadaşın hakemlik serüveni de bu maçla bitti!

Beşiktaşlı futbolcuların harcadıkları emek tabelaya yansımadı.

İpler ellerinde.

Kalan maçları kazanıp ipi göğüsleyeceklerdir…