Beşiktaş’a güvenim tam

Beşiktaş iyi bir takım, gerçekten iyi bir takım… Sorun son haftalarda medyanın bir bölümünün gazına gelip rehavet tuzağına düşmesi… Başakşehir hezimetinin F.Bahçe derbisi öncesi olması 'her şerde bir hayır vardır' misali bir şans sayılabilir. O maçın her anında takımı destekleyen ve maç sonrasında futbolcuları 'Şampiyon' tezahüratlarıyla tribüne çağıran Beşiktaş taraftarı aslında derbi hazırlıklarına o anda başlamış oldu. İlk antrenmandan itibaren Adriano, Tolga Zengin, Caner, Gökhan başta takımın tecrübeli isimleri de yaptıkları konuşmalarla kara bulutları dağıtmış durumdalar.

Yani Kartal'ın eski özgüveni yerine geldi desek abartmış olmayız.

Peki derbi ne olur? Bu soruya cevap verirken, kupa maçının sadece tabelasına bakarsak yanılırız. O maçta Tosic'i gösterilen ve Van Persie'ye gösterilmeyen kırmızı kart dengeleri bozdu. Maç onbire onbir durumdayken oyunun tek hakimi Beşiktaş'tı.

Kartal erken bir gol bulamadığı için iyi oyununun karşılığını alamadı. Bu kez öyle olmayacaktır. Beşiktaş sükunetle oynayıp, kalitesini ve kalibresini sahaya yansıtacaktır. Tribünde çok iyi bir taraftar olacağı da kesin.



Gördüğünü çalan hakem

Ben F.Bahçe'nin eksiklerine bakmam, Beşiktaş da bakmamalı. Sahaya on bir kişi çıkan her takım zorlu bir rakiptir. O eksik, bu sakat çok önemli değil. Çünkü bu maçlar öncelikle psikolojik harp şeklinde yaşanıyor.

Beşiktaş da bu açıdan hazırlanıyor.

Sakin ve soğukkanlı oynayarak, Van Persie ya da başka bir şark kurnazının tuzaklarına düşmeden işini yapacak Siyah- Beyazlı oyuncular.

Bana göre Beşiktaş açısından en önemli nokta Quaresma-Cenk ikilisinin birlikte sahada olmamaları. Çünkü takım iki kişi eksik oynadığı gibi ön taraftaki denge tamamen bozuluyor. Cenk topu tutamıyor, Quaresma ise aksine gereğinden fazla oyalıyor topu. Bu takdirde Talisca ve Babel de etkili olamıyorlar. Önde Aboubakar'ın olması ön tarafta dengeyi kurar.

Bu taktirde ikinci yarıda Aboubakar'ı kanada çekip Demba Ba'yı önde kullanma lüksü de olur Kartal'ın. Quaresma ve Cenk gibi durağan oyunculardan birini kulübeye çekmesi bile Beşiktaş'ın rakip yarı sahada daha etkili olmasını sağlayacaktır.

Hakem konusuna girmiyorum bile. Bu maçta gördüğünü çalmayan eyyam yapan hakem kendi ipini çeker. Hiçbir hakemin de bu kadar aptal olacağını sanmıyorum.

Uzun sözün kısası Beşiktaş bu derbiyi iyi oynayarak kazanacak ve geçen haftaki Medipol Başakşehir mağlubiyetinin ardından türlü senaryolar yazanlara en iyi cevabı verecektir.

Bu çocuklara güvenim tam.