Ey Beşiktaşlı...

Sevgili Beşiktaşlı futbolcular; bu size yazılan açık bir mektuptur...

Başakşehir maçını kazanmış olsanız bugün sahaya şampiyonluk turu atmak için çıkıyor olacaktınız.

O maçta size yakışanı yapamadınız ve şanslısınız ki hala top sizde.

O nedenle bugün ezeli rakibiniz F.Bahçe ile oynayacağınız maçın her anını en iyi şekilde değerlendirip, terinizi son damlasına kadar akıtmanız gerekiyor. Karşınızda sizden daha iyi bir takım yok, daha kötü bir takım var.

Sezon başından bu yana yaptıklarınız ortada. Bu ligin en iyi futbolunu defalarca oynadınız ve kazandınız.

En yakın rakibinize yedi puan fark yaptınız.

Aradaki fark dörde düşünce nasıl bir mahalle baskısı yaratılmaya çalışıldığını da gördünüz. Bazıları neredeyse Fener'in bile şampiyonluk yarışında sizden daha şanslı olduğunu söyleyecekler ama o kadarını yapamıyorlar.

Bütün bunların sebebi Başakşehir maçında size yakışanı yapamamış olmanızdır.

Bugün yapmalısınız.



Zoru kolay yapın

Sükunetle oynadığınızda yenemeyeceğiniz takım yok... Oğuzhan sen bir yıldızsın, Tolgay sen de öyle. Sınırlarınızı zorladığınız anda bugün zoru kolay yaparsınız... Aboubakar, sen durdurulması zor bir forvetsin, iyi motive olmalı ve kendi deyiminle işi bitirmelisin.

Quaresma; bugün senden beklenen gerçek bir yıldız olarak tüm vasıflarını sahaya yansıtmandır. Ne rakiple, ne de hakemle didişme, kendin için değil takım içini oyna, arkadaşlarını rahatlat baskı altına alma...

Ve Talisca; çok özel yeteneklere sahipsin ve bunun farkındasın. Bugün o yetenekleri dosta-düşmana göstermenin tam zamanı. O gün, bugün. Sen oyna, cümle alem seyretsin.

Şenol hocam; kimine göre büyük maçları oynayamıyorsun, kimine korkaksın...

Bugün herkese cevap verme günü. Bu takımı savunma yapmak için kurmadın sen, o zaman bu çocuklara en iyi bildikleri işi yapmalarını söyle.

Beşiktaş taraftarı sizden tüm kara bulutları dağıtacak, tüm senaryoları bitirecek ve sizi hedefinize direkt ulaştıracak bir galibiyet bekliyor. Bu beklentiye karşılık vermek için iyi bir fırsat var önünüzde. İnan, oyuncunu inandır ve Beşiktaş'ın tökezlemesini, yere serilmesini bekleyenlere ağır bir tokat at.



Emeklere yazık olmasın

Sayın hocam, sevgili Beşiktaşlı futbolcular; sezon başından bu yana akıttığınız terle bu şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiniz. Bugün, en azından kendi emeklerinize yazık olmaması için yüreğinizle oynamalı ve becerinizle kazanmalısınız.

Rakip kapanabilir, oyun dışı yollara sapan bazı rakip futbolcular olabilir, hakem canınızı sıkabilir, yaşanabilecek tüm sorunları bilerek sahaya çıkın ve ananızın ak sütü gibi helal olan, hak ettiğiniz şampiyonluğu alın. Muhtaç olduğunuz kudret üzerinizdeki formanın asil renklerinde mevcuttur.

Yolunuz da, bahtınız da açık ola...