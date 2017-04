Coşkulu ve azimli

Beşiktaş şampiyonluk yolunda büyük avantaja sahip...

O nedenle bazı tatlı su kurnazları "acaba bu durumu kullanıp rehavet yaratabilir miyiz?" derdine düşmüşler... Boşuna uğraşıyorlar, Beşiktaş hem iyi, hem de geçen sezon şampiyonluk sevinci yaşamış tecrübeli bir takım. Ligin kalan haftalarında motivasyon amacıyla bir desteğe de ihtiyaçları yok, geçen sezonun şampiyonluk kutlamalarını hatırlamaları en iyi motivasyondur. Futbolcular da bunun bilincindeler.

O nedenle iki ya da üç haftalık bir hesap-kitap yapmıyor Beşiktaş, aksine tek tek bakıyor tüm maçlara. Sıradaki rakip en yakın takipçi Başakşehir.

Kartal'ın tüm motivasyonu bu maça yönelik… Sonra mı? Sonrası sonra… Başakşehir'i yenerse sıra "sonraya" gelir.

Başakşehir takımı iki yılda kazandığı sempatiyi çok kısa sürede kaybetti.

Beşiktaş karşısına da sakat ve cezalı olan Yalçın, Epureanu ve Mahmut'tan yoksun kadrolarıyla çıkacaklar.

Geniş bir kadroları olsa da bu saydığım üç isim ilk onbirin kritik isimleri arasında yer alıyor. Savunmanın göbeğindeki uyum ve orta alandaki dinamizm ciddi hasar görmüş durumda.

Buna karşılık Beşiktaş kanadında işler tıkırında. Eksik-gedik yok desek yeridir. Allah nazardan saklasın.



Emeğin karşılığı yakın

Geçen sezon şampiyonluk sonrası İstanbul'da muhteşem bir kutlama yapan taraftar da hazırlanıyor bir yandan.

Yine denizler, karalar siyah-beyaz renklere bürünecek, az kaldı… Bu mutluluğa giden yoldaki ilk kilometre taşı Başakşehir maçı, yarından sonra alınacak üç puan ŞAMPİ'yi ŞAMPİYO yapacaktır… Sezon başından beri her antrenmanda lig, kupa ve Avrupa arenasında çıktıkları her maçta büyük emek sarfeden, kazanma azimlerini, coşkularını her daim yeşil çimler üzerinde sergileyen Kartallar bu emeklerin karşılığını almak üzere olduğunun farkındalar. O nedenle Başakşehir'i yenerek yollarına devam edeceklerdir.

Puan kaybetseler ya da yenilseler dahi çok şey değişmeyecektir. Bugüne kadar nasıl arayı açtılarsa, yine açarlar.

Tek yumruk olan, geçen sezonki şampiyonluk sevincini aklının bir köşesine yazan Beşiktaş takımı kalan haftalarda çıkacağı her maçı kazanacak güçtedir.

Coşkuları, azimleri ve yürekleri buna yetecektir.