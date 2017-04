Arızalı oyun!

Başakşehir'in en önemli eksikleri hangi bölgede? Orta saha ve savunmanın göbeğinde!

Ön libero Mahmut ve stoperler Yalçın ile Epureanu yok. Bu şartlarda maça nasıl bir santrforla başlarsınız;

Cenk gibi durağan biriyle mi yoksa Aboubakar gibi gezici bir santrforla mı? Şenol hoca Cenk'le başladı!

Birinci arıza buradan çıktı, Beşiktaş rakibinin zaafından faydalanamadı.

Quaresma her topu ezdi, yetmedi her duran topun başına gitti ve hepsini de kötü kullandı! İkinci arıza sahada takım oyunundan uzak böyle bir Beşiktaşlı'nın olmasıydı… Ve üçüncüsü;

Beşiktaş berabere kalsa bir şey kaybeder mi? Hayır! Başakşehir'in iki kontratak oyuncusu var Cengiz ve Visca al tedbirini sen bekle!

Öyle olmadı Beşiktaş beklemedi oyunu tutmayı hedeflemedi ve üç gün önce Fenerbahçe'nin yediği gollerin benzerlerini hemen hemen aynı sürede yedi.

Oyuna müdahaleler de yanlıştı Quaresma çıkar Aboubakar girer olması gereken buydu, Babel çıktı Q7 kaldı; ayağına gelen her topta kendi kendine oynasın diye!



Çakır adına yakışmadı

Talisca'nın vuruşu gol olsa maç döner miydi belki dönerdi ama olmadı. Atamazsan döndüremezsin.

Maalesef sahada da Beşiktaş'ı dağıtmaya uygun bir hakem profili vardı.

Türkiye'nin bir numarası Cüneyt Çakır adına yakışır bir maç yönetmedi.

Eren ilk 10 dakikada 3 kez Babel'i tekmeledi sarı kart görmesi şöyle dursun iki kez faulü kendi attı!

Holmen Atiba'yı sakatladı kırmızıyı hak etti ama sarı bile görmedi. Atılan ikinci golde Visca ofsayt… Bunlar da maçın sonucunu belirleyen diğer arızalardı.

Ben hakem hatalarını eleştiririm ama Beşiktaş takımı bunlara takılmayıp kendine bakmalı.

Nasıl ki Beşiktaş'ın iyi futbolunu Şenol hocanın müthiş emeklerine bağlıyorsam bu sezon kaybedilen puanları da hocanın Cenk'i oynatma inadına ve Quaresma'nın disiplinsizlikleri karşısındaki sessizliğine bağlıyorum.

Dünkü maç da buna dahildir.

Şimdi bu hatalardan ders alıp derbiye çok iyi hazırlanmalı Kartal...

Dün bitti, yarına bakmalı.