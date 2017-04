Şampi!

Ligin boyu kısaldıkça her maç kıran kırana geçiyor. Adanaspor'un ligde kalması çok kolay değil onlar da bunun avantajını yaşıyor ve her maçlarını ya herro, ya merro havasında oynuyorlar. Dört-beş fark yedikleri maçlarda dahi rakipleri kadar pozisyon bulabiliyorlar. Dün de çok farklı bir görüntüde değildiler.

Buna karşılık kazanması gereken Beşiktaş ise en azından ilk yarıda daha tedbirliydi... Aboubakar'ın golünden sonra garip şekilde geriye yaslanması bundan. O gereksiz yaslanış Adanaspor'un golünü getirdi.

İkinci yarıya Şenol hoca "Bu maçta orta sahada koşan oyuncuya ihtiyacım yok!" dercesine Atiba-Quaresma değişikliği yaptı ve üç tane on numarayla (Talisca-Tolgay-Oğuzhan) oynamaya başladı. Ben olsam böyle bir risk almazdım, yorgun Atiba, dinlenmiş bazılarından birkaç gömlek üstündür.

Net! Her neyse yeni dizilişte top siyah-beyazlı ayaklardayken işler gerçekten iyiydi ama Adanaspor'a geçince durum değişiyordu. Çünkü rakibi karşılayacak kimseyi bulmak çok kolay değildi. Şenol hoca baktı olmayacak Adriano'yu sol beke alıp Tosic'i stopere çekti. Böylece göbeği kapatmayı hedefledi. Bu noktada sormak lazım hocam bunu on birde yapsaydın da istediğin skoru aldıktan sonra rotasyonu düşünseydin daha iyi olmaz mıydı? Rotasyonu ilk kadroda yapmak şart mıdır acaba?



Talisca'nın payı büyük

Uzatmayalım zor maç olacağı belliydi, çünkü bundan sonra her maç zor.

Kazanmak için en az rakip kadar koşmak, çok pozisyon bulmak ve asla tek farka güvenmemeniz gerekiyor. Herkesin çok zayıf dediği Adanaspor bile can havliyle iki kez yetişti Kartal'a… Köşeye sıkışan kedi aslan olur!

Hal böyle olunca son dakikalar Beşiktaş için sıkıntılı arkasından gelen rakipleri için ise umut kırıntılarıyla doluydu.

Bu maçta puan kaybetmek kalan haftalar için de kötü bir sinyal olabilir ve işin şekli değişebilirdi. O nedenle Beşiktaşlı oyuncular en başta kendi emeklerine yazık etmemek adına vazgeçmediler.

Bir sezon boyu akıttıkları tere biraz daha ekleyip yollarına devam ettiler.

Talisca muhteşemdi… Şu anda ŞAMPİ diyorsan onun payı büyük.