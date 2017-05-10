Talisca’ya idam, Volkan af olmaz!

Önce şu içinden geçme meselesinden başlayalım çünkü çok konuşuldu. Derbiden önce ne demiştim; Beşiktaş, Fenerbahçe'yi yenmeyecek içinden geçecek!

Yani ezecek! Peki soruyorum ezmedi mi?

Pozisyon sayısı 16'ya 1, yazıyla bir… Fener kaleye gidememiş, iki pas yapamamış.

Pardon iki pası yanılmıyorsam İsmail'le Alper bi ara taç çizgisi civarında kendi aralarında yaptılar. Tek pas trafikleri bu.

Hakem Fırat Aydınus giymiş Fenerbahçe formasını öyle çıkmış maça, net penaltıyı vermemiş son saniye golündeki net faulü de gör(e)memiş!

Fırat Aydınus kurtarmış Fenerbahçe'yi yani. Uzun sözün kısası Beşiktaş, Fenerbahçe'nin içinden futboluyla geçti ama sahaya yansımadı!

Gelelim derbideki rezalete. Volkan Demirel hiçbir pozisyon yokken Talisca'ya vuruyor Talisca da parmak hareketi yapıyor.

Sonra Volkan basıyor kalayı. Hangi Volkan, hani şu milli takım kalesini kendisine küfür edildiği için terk eden Volkan. Tanımasak küfüre karşı hassas olduğunu falan düşüneceğiz.

Her neyse Talisca PFDK'lık ve olmalı da peki ya Volkan…



Emre-Zokora'ya bakın

TFF civarında ağzı olup konuşanlar "Görüntüyle böyle bir sevk yapamayız!" diyorlar. Peki Emre Belözoğlu'nu Zokora olayında aynı sebeple sevk etmiş ve dudak okuma uzmanlarını Tahkim'e davet etmiştiniz.

Konu ırkçılık olur, küfür olur ne fark eder, emsal örnek var. Yani, yanisi şu TFF bu olayı bu şekilde kapatırsa açık olarak Beşiktaş'a karşı tavır almış olur. Bu net.

Adaletse herkese adalet. Talisca'nın parmakla yaptığını Volkan diliyle yapıyor… İkisini de görüntüyle sevk ediyorsun.

Birinin hareketi görülüyor diğerinin küfürü. Farkları yok, zerre kadar yok.

Konumuz hukuksa ikisi de ceza almalı, konumuz guguk ise TFF bildiğini okusun.

Bu şekilde toplum gözündeki saygınlıklarını tamamen yitirmiş olacaklar.

Olay çok açık, kimsenin kıvırma payı yok. Talisca PFDK'lık olduğuna göre Volkan da olmalı. Emsal arayan Emre Belözoğlu- Zokora olayına baksın. Herkes adaletli olsun çünkü adalet terazisinin ayarını bir kez bozarsanız bir daha o ayarı tutturmanız mümkün olamaz.

Lig yarışının en kızıştığı haftalarda Başakşehir'in oyuncularına veremediğiniz cezayı rakibi lider Beşiktaş'ın oyuncusuna verirseniz ve bunu yaparken Volkan Demirel'i kollarsanız tarafınızı açık şekilde belli etmiş olursunuz Sayın Demirören… Karar sizin.