Akıllı oyun

Bursaspor son üç maçında bir çuval gol yemiş ama belki de bu sezon ilk kez tribünleri dolu ve bu maçı dönüm noktası olarak görüyorlar. Gerilim had safhada.

Beşiktaş maçın ilk bölümünü son derece akıllı oynadı. Bozmayı hedefleyen Bursaspor karşısında gol için acele etmedi. Bu dönemde sahada görünen tek arıza Quaresma'nın durduk yere kırmızı kartı çağırmasıydı. Bülent Yıldırım bu çağrıları duymadı bu da Quaresma'nın şansı.

Ben böyle canlı bomba konumunda bir oyuncuya bu kadar tahammül etmem, onu net olarak söyleyeyim.

Adnan hoca gençlerin enerjisiyle Beşiktaş'ı bozmayı hedefledi, ilk yarıyı gol yemeden geçince ikinci yarıda Stancu ve Sercan gibi tecrübeli isimleri sahaya sürüp şansını denedi. Ancak Beşiktaş golü bulana kadar stres yaşasa da paniklemedi. Bursaspor orta sahası oyundan düşünce Şenol hoca Atiba- Cenk değişikliği yaparak 4-4-2'ye döndü. Cenk haftalardır gol orucundaydı ve atacağı bir gole hem kendisinin, hem de Beşiktaş'ın çok ihtiyacı vardı. Son derece kritik bir maçta attığı golle Beşiktaş'ı rahatlatırken Bursasspor'u kalan dakikalarda kontrolsüz oyuna mecbur etti.



Şampiyonluğa kaldı üç...

Oğuzhan ve Tolgay çok yorulmalarına rağmen Atiba'sız orta sahayı iyi taşıdılar.

Cenk'in golünde ilk kritik pası Tolgay ama harika asisti Aboubakar yaptı. Öne geçen Beşiktaş kalan zamanı etliye, sütlüye dokunmadan tamamlamak için akıllı oynadı.

Bursaspor ise hırslı ama kontrolsüzdü.

Bu şartlarda ikinci golün gelmesi an meselesiydi. Nitekim öyle de oldu ve Aboubakar maçı bitirdi.

Sonuç olarak Beşiktaş zorlu bir deplasmanda akıllı oyunla, rakibine bir istisna dışında pozisyon vermeden kazanarak liderliğini ve şampiyonluk yolundaki avantajını sürdürdü.

Beşiktaş adına geri sayım sürüyor.

Kaldı üç… Siyah-beyazlı oyuncular sezon başından beri verdikleri emekleri taçlandırmak adına son üç maçı da çok iyi tamamlamaları gerekiyor.

Bunu yapacak güçleri de, tecrübeleri de var.