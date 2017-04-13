Beşiktaş’a güveniyorum…

Şanlı Kara Kartalımız bugün tarih yazmak için çıkacak Lyon karşısına… Korkmak, "Gol yemeden nasıl dönerim" diye düşünmek yok. Zaten ne yaparsan yap gol yemeden dönemezsin, o zaman atmalısın… Beşiktaş'ın yapacağı da bu. Tıpkı, Beer Sheva, Olympiakos ve de Napoli deplasmanlarında yaptığı gibi… Lyon'u anlatmaya gerek yok, en önemli gol ayağı Lacazette neredeyse tüm Avrupa kulüplerini peşine takmış durumda, Nabil Fekir ona keza… Valbuena, Corentin Tolisso ve Maxwell Cornet de diğer hücum silahları… Peki korkmalı mıyız? Hayır!

Talisca, Oğuzhan, Babel, Atiba, Marcello, Cenk Tosun da bizim silahlarımız.

Biz niye korkalım, onlar korksun… Napoli de bu ayardaydı, bir değil beş adet on numarası vardı ve Beşiktaş cesur futboluyla deplasmanda kazandı.

Şimdi yapılması gereken bu; Kartal cesur oynayıp mutlaka gol atmalı.

Golsüz berabere kalacağına 2-1 mağlup ol. Bu kadar net! Rakibine deplasmanda gol atmanın takıma katacağı özgüven kelimelerle anlatılamayacak kadar değerli. O nedenle kazansa da, kaybetse de Beşiktaş mutlaka gol atmalı. Atacaktır da…



Talisca'nın önemi

Quaresma yokken, Aboubakar olsaydı; işi tolere etmek daha kolay olabilirdi.

Peki şimdi çok mu zor? Bence yine de çok zor değil… Atiba'nın yanına muhtemelen Necip (ya da Milosevic) gelir, önlerinde Babel, Oğuzhan, Talisca üçlüsü, en önde de Cenk Tosun.

Bu görüntü de iki kanat aynı dengede çalışmaz elbet, Babel tarafı bindirme yapar, Talisca daha çok orta ve şut anlamında destek olur. Böyle bir deplasmanda kaliteli orta ve şutunun önemini sanırım anlatmaya gerek yoktur.

Yani, Quaresma'nın yokluğunu Talisca sağ kanattan yapacağı ortalar ve fırsat bulduğunda atacağı şutlarla tolere edecektir.

Bugün en önemli nokta; Cenk Tosun'un performansı olacaktır. Pozisyon bulacağından hiç şüphem yok çünkü Beşiktaş öyle oynayacaktır, iyi gününde bir Cenk'le, Allah'ın izniyle kazanıp gelme ihtimalimiz de var.

Evet Lyon güçlü bir rakip ama Beşiktaş da gerçekten iyi bir takım. Bugün burada 30 bine yakın taraftarımız da yanımızda olacak.

Kazanırız, kaybederiz onu kestirmek kolay değil ama bu Lyon'a en az bir gol atar tur şansımızı İstanbul'a taşırız diye düşünüyorum.

Allah şahit, Beşiktaş'a güveniyorum, tarihi bir gece yaşayacağımıza da inanıyorum…