Güneş sistemi

İşin kolayıdır takımı sırtlayacak üç-dört futbolcu bulup onlara dayalı bir düzen kurmak. Fenerbahçe'nin yıllardır yaptığı bu… Zor olan sistem kurmak, o sistemde görev alacak oyuncuları işin kolayına kaçmadan çok çalıştırarak belli bir kas ezberi yakalamak ve sayısız tekrarla duygusal zekaları harekete geçirip ortaya güzel bir oyun çıkarmak.

Şenol hocanın yıllardır gittiği her takımda yaptığı tam olarak bu. Beşiktaş'ta ise nirvanaya çıktı!

Sanıyorlar ki, falanca futbolcu olmazsa ya da filanca futbolcu arızaya geçerse ortada sistem falan kalmaz. Yanılıyorlar.

Güneş Sistemi böyle basit bir şey değil.

İki sezondur kamp çalışmalarını izledim, daha ilk antrenmanda topu sahaya atan, fizik kondisyonu topla birlikte yükleyen, sahada görmek istediği paslaşmaları yapmak için bin türlü organizasyonla futbolcuları zorlayan bir teknik adam Şenol Güneş.

Misal rakip takım kendi sahasına yaslandığında Beşiktaş savunma oyuncuları öne çıkıp kendi aralarında, ölü bölge paslaşmaları yaptığını zannedenler büyük yanılgı içindeler. O paslaşmaların hepsi bir amaca yönelik. Yerine göre arkaya çekilip derinlik yaratan Marcelo, yerine göre öne çıkıp rakibin duruşunu bozan Atiba, Oğuzhan, Tolgay, Talisca işin detaylarındaki cevherler.



Langırt gibi oynamıyor

Sağ kanattan bindiren Gökhan Gönül ile soldan yüklenen Babel'in içeri girişleri de o klasik girişlerden değil. Çok fazla tekrarla ezberlenen bir oyun bu. Langırt gibi oynamıyor Beşiktaş takımı. Herkes hareketli, arkadaşın pas açısı bulamıyorsa sen açını değiştirip onun işini kolaylaştırırsın, olduğun yerde beklemek yok. Açını değiştirdin, topu aldın ve bir başkasına verdin yine durmamalısın, başka bir açıya geçmeli, yeni koşular yapmalısın.

Yukarıda basit cümlelerle küçük sırlarını paylaştığım Beşiktaş'ı durdurmak o detaylarda yaşananlar nedeniyle hiç kolay değildir. Birini tutarsınız öteki yapar bitirci vuruşu. Dahası Beşiktaş'ın golcüleri, "hangi pozisyon olursa olsun gol yapmanın bir yolu vardır" düşüncesiyle hareket ediyorlar. Yüzlerce tekrar yaparak kas ezberlerinin alanını genişletmiş olan siyah-beyazlı oyuncular bu nedenle fark yaratıyorlar. Böylesi bir takımda tüm ezberleri bozan bir de Talisca varsa ve yedek kulübesi de sahadaki oyuncuları tehdit edecek kadar güçlüyse bugün ligin tepesinde olması çok doğaldır Beşiktaş'ın. En önemli rakipleri işin kolayına kaçıp mazeretlerin arkasına saklandıkça zirvedeki yeri daha da sağlamlaşacaktır Kartal'ın.

Ligde ve Avrupa'da yolları açık ola.